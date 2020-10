Anita Lipnicka ma za sobą wieloletni związek z Johnem Porterem. Para zaczęła spotykać się ze sobą w 2003 roku. 12 lat później postanowili się rozstać. W tym samym roku wokalistka poznała swojego męża, Marka Graya. Lipnicka rzadko otwiera się na tematy prywatne, jednak z okazji piątej rocznicy pierwszej randki ze swoim ukochanym postanowiła raz jeszcze pokazać go w mediach społecznościowych.

Anita Lipnicka pokazała męża na Instagramie

W ostatnich latach Anita Lipnicka udzielała się medialnie głównie przy okazji promocji kolejnych projektów muzycznych. W ubiegłym roku wydany został jej siódmy album solowy zatytułowany "OdNowa". Nie oznacza to jednak, że w życiu prywatnym gwiazdy nastała posucha. Nic bardziej mylnego! Wokalistka od czterech lat jest szczęśliwą żoną Marka Graya. Do tej pory niechętnie opowiadała publicznie o małżeństwie, jednak ostatnio zdobyła się na chwilę szczerości. Miała ku temu wyjątkową okazję, a mianowicie kolejną rocznicę pierwszej randki. Co ciekawe, obecni małżonkowie po raz pierwszy spotkali się "w ciemno".

Dokładnie pięć lat temu wybrałam się na randkę w ciemno do Londynu. Wróciłam oszołomiona. Reszta to historia, która wciąż jest w trakcie pisania. Szczęśliwej rocznicy pierwszej randki, mój kochany @freqart. Oto miłość! - czytamy obok wspólnej fotki.

Co za historia! Anita Lipnicka i Mark Gray wydają się być bardzo w sobie zakochani. Nic dziwnego, że w komentarzach pod ich zdjęciem zaroiło się od miłych słów.

Jesteście do siebie bardzo podobni. Wszystkiego, co sobie wyśnicie.

Ach, życzę wam dużo szczęścia.

Głos zabrał też ukochany wokalistki.

Cóż to była za mega pierwsza randka. Właściwie to nadal w niej jesteśmy! Czy możemy to wszystko powtórzyć?

Zakochanym życzymy dużo miłości!