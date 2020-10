Roksana Węgiel zyskała popularność dzięki wygranej w konkursie Eurowizji Junior w 2018. Ta nastoletnia piosenkarka to także zwyciężczyni "The Voice Kids" oraz MTV EMA 2019. Jej piosenka "Anyone I Want To Be" stała się hitem, a media zaczęły coraz bardziej interesować się jej życiem prywatnym.

REKLAMA

Mimo młodego wieku Roksana Węgiel chętnie uczęszczała na imprezy branżowe i udzielała wywiadów, przy okazji promując nowe kawałki. Jednak w ostatnim czasie wyraźnie odsunęła się w cień i postawiła na odpoczynek. Teraz wyjawia, co było powodem tej decyzji.

Roksana Węgiel zdradza czemu odeszła z show-biznes

Nic dziwnego, że ciągłe brylowanie na ściankach, czy udzielanie wywiadów może być męczące. W końcu show-biznes jest naprawdę nie lada wyznaniem, szczególnie dla tak młodej dziewczyny. Artystka, rozmawiając z portalem JastrząbPost, zdradziła powód odejścia z show-biznesu.

To jest rok wielkich zmian dla mnie, stąd wynika ta przerwa, ale cały czas pracuje i cały czas nagrywam nowe piosenki, więc materiału będzie sporo - zapewniała Roksana Węgiel.

Nie mogę mówić o wszystkim, ale to też były moje decyzje, które myślę, że zaważą na plus w mojej przyszłości - dodała.

Mimo to przyznała, że show-biznes jest bardzo wymagający, a przerwa dobrze jej zrobiła.

Byłam trochę zmęczona, ale nie robiłam przerwy z tego powodu. To wszystko się tak ułożyło, że miałam taką chwilę wytchnienia, za to jest bardzo wdzięczna. Ja po prostu odżyłam przez tę kwarantannę, przez tę przerwę.

Oprócz tego zapowiedziała, że szykuje nowości dla swoich fanów, które ukażą się już w listopadzie.

Kto z Was czeka na jej nowe piosenki?