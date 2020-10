Hailey Bieber po treningu wstąpiła do kawiarni. Modelka zaliczyła niemałą wpadkę. Zbyt mocno wyeksponowała krocze

Hailey Bieber od ponad roku jest szczęśliwą żoną Justina Biebera. Modelka nadal jest aktywna zawodowo, jednak w wielu wywiadach powtarza, że teraz zdecydowanie chce skupić się bardziej na pielęgnowaniu domowego ogniska. Sama zainteresowana może pochwalić się niezwykle smukłą figurą, a to dzięki nie tylko diecie, ale również regularnym ćwiczeniom na siłowni. Ostatnio paparazzi przyłapali ją, gdy wracając z treningu, wpadła do kawiarni. Hailey z pewnością nie będzie zadowolona ze zdjęć, które zrobili jej fotoreporterzy. Nie ma się jej co dziwić.

REKLAMA

ZOBACZ TEŻ: Justin Bieber znów promuje płytę prywatą w mediach. Odniósł się do swoich zapłakanych zdjęć. "Nie mogę być człowiekiem"

Hailey Bieber wyeksponowała intymną część ciała

Zdjęcia zrobione przez paparazzich bywają koszmarem dla wielu gwiazd. Nigdy nie wiadomo, kiedy są robione, więc trudno jakkolwiek się do nich przygotować. Niedawno Hailey Bieber wybrała się na siłownię z koleżanką. Podczas drogi powrotnej panie zahaczyły o kawiarnię, gdzie czekało na nich kilku fotografów. Na fotkach widzimy Hailey, która zmierza do swojego auta. Modelka miała na sobie niebieską, sportową bluzę i oczywiście maseczkę ochronną, jednak największą uwagę zwracają jej spodenki. Były na tyle obcisłe, że doskonale wyeksponowały jej intymne części ciała. Zobaczcie zresztą sami.

Hailey Bieber Forum

Obok takiej wpadki trudno przejść obojętnie. Przesadziła?

ZOBACZ TEŻ: Hailey Bieber przeprosiła hostessę, którą źle potraktowała. "Cieszę się, że mi to wytknęłaś!". Modelka pokazała, że ma klasę