Marcelina Zawadzka ma nowego partnera. Kim jest chłopak prezenterki? To architekt z Gdańska

Marcelina Zawadzka nie ma ostatnio łatwo. Ciążą na niej zarzuty o przekręty finansowe, z kolei chwilowo jej miejsce w "Pytaniu na śniadanie" zajęła Małgorzata Opczowska, a fuchę w "The Voice of Poland" przejęła Małgorzata Tomaszewska. Okazuje się jednak, że prezenterka w trudnych chwilach może liczyć na wsparcie ukochanego - tajemniczego Tomasza z Gdańska.

REKLAMA

Marcelina Zawadzka jest w nowym związku

Marcelina Zawadzka ma nowego chłopaka. Tak wynika z informacji tygodnika "Życie na gorąco", który podaje, że tajemniczym partnerem Miss Polonii 2011 jest mężczyzna z Gdańska. To Tomasz, który na co dzień zajmuje się projektowaniem domów. Okazuje się, że związek modelki nie jest aż tak świeży, jakby się mogło wydawać. Tygodnik informuje, że para już w lipcu wypoczywała w Grecji, następne wybrali się razem do Zakopanego i na Mazury.

Nowy chłopak Zawadzkiej to Tomasz Włodarczyk, który mimo, że sam nie jest medialny, ma w swoim najbliższym gronie kilka znanych osób, m.in. Jarosława Bieniuka i Martynę Gliwińską. Rzekomo to właśnie znajomi okazali się spoiwem między dziennikarką a architektem.

Marcelina Zawadzka i niestabilna sytuacja TVP

Marcelina Zawadzka prowadziła "Pytanie na śniadanie", dzięki czemu zdobyła grono wiernych fanów. Telewizja Polska podjęła decyzję, że na razie gwiazda zniknie z anteny. W lipcu media rozpisywały się o aferze finansowej, w którą zamieszana została Marcelina. Dziennikarka została oskarżona o oszustwa podatkowe i powiązania z grupą piorącą brudne pieniądze. Zawadzka nie przyznaje się do winy, złożyła zeznania i czeka na pozytywny finał sprawy. Do tego czasu władze stacji podjęły decyzję o odsunięciu jej od prowadzonych programów.

Zobacz też: Marcelina Zawadzka zamieściła w sieci sentymentalny wpis. Nawiązała do odejścia z "PnŚ"? "Wszystko się kończy"