Księżna Kate i książę William cieszą się niebywałą sympatią Brytyjczyków. Nic więc dziwnego, że spore zainteresowanie wzbudzają również ich dzieci, które będę miały ponoć kolejne rodzeństwo. Ostatnio media donosiły, że ciążę mamy potwierdziła księżniczka Charlotte, mówiąc, że Kate urodzi chłopca. Teraz sama zainteresowana podsyca plotki, odwiedzając Narodowe Centrum Badań nad Poronieniami w obcisłej sukience podkreślającej brzuch. Możemy już słać gratulacje?

REKLAMA

Zobacz wideo Księżna Kate i książę William z dziećmi w ogrodzie

Księżna Kate jest w czwartej ciąży?

W minioną środę Kate spotkała się ze specjalistami Instytutu Biologii Rozrodu i Rozwoju w Imperial College w Londynie. Jej wizyta nie była przypadkowa, bowiem aktualny tydzień to Tydzień Świadomości Utraty Niemowląt. Wszyscy są dumni, że księżna angażuje się w tak wiele - często poważnych, a przede wszystkim charytatywnych - spraw, jednak fani skupili się przede wszystkim na jej wyglądzie. Middleton jak zwykle zachwyciła w bezpiecznej dla siebie stylizacji. Tym razem jednak granatowa sukienka podkreśliła delikatnie zaokrąglony brzuszek, co według wielu specjalistów ma być potwierdzeniem ostatnich plotek. Czwarte royal baby w drodze?

Księżna Kate jest w czwartej ciąży? East News

Pałac, póki co milczy, jednak spekulacje nie ustaną. Warto też dodać, że według ekspertów w ciąży jest również Meghan Markle, która pragnęła, by Archie miał rodzeństwo. Nie pozostaje nam więc nic innego, jak czekać na oficjalne potwierdzenia, na razie zapraszamy Was do przejrzenia galerii z najnowszymi zdjęciami Kate.

Księżna Kate w granatowej sukienceOtwórz galerię