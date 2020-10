Cleo to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych piosenkarek w Polsce. Swoją karierę w show-biznesie zaczynała u boku Donatana, z którym pojechała nawet na Eurowizję. Piosenka "My Słowianie" i słynne ubijanie masła trafiło w gusta Europejczyków przed telewizorami, ale niestety nieco mniej spodobało się jurorom. Z czasem Joanna Klepko wydała swoją solową płytę, napisała tekst piosenki dla Edyty Górniak oraz zasiadła na jurorskim fotelu programu "The Voice Kids". Ma za sobą także występ w "Tańcu z Gwiazdami", gdzie w parze z Janem Klimentem wytańczyła sobie trzecie miejsce.

Cleo rozpuściła włosy. Jej nowy look zachwycił fanów

Piosenkarka wypracowała nie tylko charakterystyczny styl śpiewania, ale także postawiła na konsekwentny wizerunek, który z czasem stał się jej znakiem rozpoznawczym. Cleo chętnie pokazuje się publicznie w ubraniach z folkowymi printami oraz zazwyczaj związuje włosy w kucyk. Nic dziwnego, że fanów piosenkarki zaskoczyła jej nowa odsłona. Cleo zaprezentowała się na instagramowym profilu w rozpuszczonych włosach, które lekko przycięła:

Dla wszystkich niewyspanych rzucam koło ratunkowe. Miłego dnia! Pamiętajcie, że nasze samopoczucie zależy od tego jak nastawimy naszą głowę - motywowała w opisie zdjęcia, na którym pozuje w nowej fryzurze, na tle koła ratunkowego.

Niecodzienny widok poruszył internautów:

Przepięknie wyglądasz i według mnie powinnaś częściej chodzić w rozpuszczonych włosach.

Ale ty ślicznie wyglądasz! Miłego dnia kochana.

Ładnie w tych włoskach.

Cleo uwielbia metamorfozy. Niedawno sporo schudła, a zmiana fryzury była niczym "kropka nad i" jej przemiany. A wam podoba się artystyczny nieład na głowie piosenkarki, czy wolicie ją w wersji z teledysku do eurowizyjnego hitu?