Bilguun Ariunbaatar rozpoznawalność zdobył ponad 10 lat temu w programie rozrywkowym "Szymon Majewski Show". Słynął z przeprowadzenia wywiadów z gwiazdami, a widzowie pokochali go za słodki akcent i miłą aparycję. Niestety będąc u szczytu popularności, zdecydował się odejść z show-biznesu i usunąć się w cień. Dziś okazuje się, że życie go nie oszczędzało, a jego codzienność wygląda całkowicie inaczej, niż byśmy przypuszczali. Co zatem słychać u lubianego prezentera?

Bilguun Ariunbaatar po latach. Czym zajmuje się prezenter?

Bilguun Ariunbaatar po sukcesie w programie "Szymon Majewski Show" pojawił się jeszcze w "Tańcu z Gwiazdami", "Twoja Twarz brzmi znajomo" czy "Celebrity Splash" (na które spuśćmy po latach zasłonę milczenia). I na tym zakończyła się jego kariera telewizyjna. W międzyczasie odnalazł miłość i doczekał się córeczki Antoniny, ale jego związek nie należał do łatwych. Wielokrotnie rozstawał się z ukochaną.

Gdy ich związek przechodził poważy kryzys, Bilguun zachorował. Zdiagnozowano u niego piodermię zgorzelinową - ciężką chorobę skóry, która często występuje z innymi przypadłościami. Jednak na tym nie zakończyły się jego problemy. Satyryk z powodu złego stanu zdrowia popadł w problemy finansowe i jak podawał magazyn "Twoje Imperium", komornik chciał zająć jego 90-metrowy apartament na Wilanowie.

Po fali nieszczęść los powtórnie do niego się uśmiechnął. Pomogła mu w tym partnerką, z którą zażegnał kryzys i naprawił relacje. Dziś są szczęśliwą rodziną, a Bilguun odnalazł nową pasję, która stała się codziennością.

Okazuje się, że prezenter założył zespół "Lavina" w którym pełni funkcję wokalisty. Co więcej, już niedługo premierę będzie miała ich pierwsza płyta. Poniżej możecie posłuchać ich utworu - zapowiada się świetnie!