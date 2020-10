Skandal na dworze w Monako? Książę Albert ma kolejne nieślubne dziecko. List 15-latki z Brazylii: Drogi tatusiu...

Książę Albert ma kłopoty. Nie da się ukryć, że kontakty seksualne bardzo wpływają na wiele aspektów jego życia i zazwyczaj mówi się o nim właśnie w kontekście informacji o rzekomych potomkach. Kolejna kobieta twierdzi, że to właśnie on jest ojcem jej córki.

Książę Albert ma kolejne nieślubne dziecko? Będą przeprowadzone badania DNA

Książę Albert może mieć poważne problemy, bowiem na jaw wyszło, że ma córkę - podaje serwis RTL. Tajemnicza kobieta pochodząca z Brazylii twierdzi, że ojcem jej dziecka jest właśnie książę Monako. Ponoć poznała syna Grace Kelly ponad 15 lat temu w klubie, w czasie wycieczki po Europie. Z informacji przedstawionych przez jej prawnika wynika, że gdy mężczyzna dowiedział się o córce, wszystkiego się wyparł i zerwał z nią kontakt.

Teraz zaś sprawa wróciła. Ponoć w dniu piętnastych urodzin córki, kobieta wyznała jej prawdę o prawdziwej tożsamości ojca. Wygląda na to, że sprawa wkrótce trafi do sądu. Książę Albert będzie musiał poddać się testom. A nie jest to takie nieprawdopodobne, bowiem 62-latek znany jest ze swoich podbojów miłosnych i pozamałżeńskich potomków.

Książę Albert otrzymał list od 15-latki

Książę Albert otrzymał list napisany przez 15-letnią Brazylijkę. Jego treść ujawnił niemiecki RTL.

Drogi tatusiu (…) Kiedy miałam pięć czy sześć lat, ciągle pytałam mamę, gdzie jesteś i dlaczego nie jesteś z nami. Mam przyjaciół z dwójką rodziców, którzy się z nimi bawią, a ja nie. Mama nigdy nie odpowiedziała mi, dlaczego tak jest. Cierpię i nie rozumiem, dlaczego dorastałam bez ojca, a teraz, kiedy cię znalazłam, nie chcesz mnie widzieć - napisała 15-latka.

Nastolatka zdradza też, że unikała zadawania pytań i wolała cierpieć w milczeniu. Dalsza część listu odnosi się do matki dziewczyny, która tego lata miała wysłać list z wnioskiem o uznanie ojcostwa swojej córki.

Książę Albert ma bliźnięta z księżną Charlene, ale i dwójkę nieślubnych dzieci, o których uznanie jego były partnerki musiały stoczyć bój. Jeden z nich to 17-letni Alexandre Grimaldi-Coste, którego matką jest stewardessą Nicole Coste. Z kolei w USA mieszka jego córka, 28-letnia Jazmin Grace Grimaldi, owoc romansu władcy Monako i kelnerki Tamary Rotolo.

Myślicie, że Brazylijka również może okazać się córką księcia Alberta?

