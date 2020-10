Brad Pitt wsadzi Angelinę Jolie do aresztu? Ma dosyć jej agresywnego zachowania

Brad Pitt i Angelina Jolie przez wiele lat wydawali się być zgodnym małżeństwem, jednak ich rozwód to niekończąca się walka. Małżonkowie od momentu wniesienia papierów rozwodowych rozpoczęli walkę o dzieci, a trudny i nieustępliwy charakter aktorki z pewnością nie pomagał w rozwiązywaniu sporów. Teraz jest jeszcze gorzej - Brad uważa nawet, że najlepiej byłoby, gdyby była żona została zamknięta, najchętniej w więzieniu. Stała się ponoć nie do wytrzymania.

Brad Pitt ma dosyć Angeliny Jolie

Jak donosi "New Idea" Brad i Angelina co jakiś czas muszą się spotykać, by omawiać kwestie związane z dziećmi. Nie zawsze jest to jednak proste. Odmienne zdanie byłej pary jest często dodatkowo podsycane przez pełne nienawiści komentarze Angeliny. Dlatego już jakiś czas temu Brad podjął decyzję, że każda ich rozmowa będzie się odbywała przy udziale świadków, którzy będą mogli potwierdzić co widzieli w przypadku nagłego ataku agresji przez Jolie.

Jak wiadomo, aktorka ma silny charakter i nie boi się bez ogródek mówić, co myśli. Po ostatniej podróży Brada do Francji Angelina stwierdziła, że były mąż musi odbyć dwutygodniową kwarantannę i dopiero po niej zobaczy się z dziećmi. Pitt przystał na prośbę żony bez dłuższej dyskusji, ponieważ bezpieczeństwo dzieci jest dla niego ważne. Nie zawsze jednak rozmowy tych dwojga przebiegają tak pokojowo. Gorzej jest, gdy Brad nie zgodzi się z byłą żoną.

Ostatnio aktorka postanowiła zmienić sędziego w sprawie dotyczącej podziału opieki nad dziećmi. Po czterech latach od rozpoczęcia postępowania Jole stwierdziła, że adwokat może być nieobiektywny, a swoją decyzją doprowadziła do zamieszania i opóźnienia rozstrzygnięcia sprawy. Takie zagrywki straszliwie wpływają na stan psychiczny Brada, który chciałby zakończyć przepychanki z byłą żoną i skupić się na swoim szczęściu.

Brad Pitt będzie wzywał policję do Angeliny Jolie

Brad Pitt postanowił nie godzić się na takie zachowanie i kompletny brak szacunku ze strony ex-żony. Rozumie i zna Angie, ale to nie usprawiedliwia takiego zachowania. Postanowił, że nie dość, że każde spotkanie ex-małżonków obędzie się przy świadkach, a gdyby Angelina straciła panowanie nad sobą, zamierza dzwonić na policję, która będzie mogła ją zabrać na komisariat.

Czyżby Brad chciał utemperować Angie?