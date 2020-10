Kasia Tusk, jak na prawdziwą blogerkę i influencerkę przystało, dzielnie relacjonuje fanom w sieci swoje życie. Robi to jednak w bardzo nietypowy sposób, bo o prywatności nie mówi zbyt wiele, a wizerunku twarzy jej córki nie uświadczycie na żadnym zdjęciu. Nie brakuje jednak tych postów, na których półtoraroczna dziewczynka stoi tyłem, lub siedzi z opuszczoną głową. Ostatnio Tuskówna pokazała pokój pociechy oraz to, co w nim dla niej wybudowała.

Kasia Tusk stworzyła córce bazę w pokoju. Na ścianie wisi piękny obraz

Kasia Tusk opublikowała w środę nowe zdjęcie z córką w roli głównej. Szaruga za oknem zmusiła blogerkę do wynalezienie dziewczynce nowych atrakcji w domowym zaciszu - wybudowała bazę. Na łóżeczko i krzesło narzuciła kołdrę, pod którą przy zapalonej lampce bawi się jej pociecha. Warto też dodać, że na ścianie widać piękny obraz małej dziewczynki. Podejrzewamy, że jest to wizerunek córki Tuskównej.

Dobra baza to podstawa, gdy na zewnątrz wieje i pada - napisała.

Wierni obserwatorzy Tuskównej zachwycali się jej nowym postem. W komentarzach wracali wspomnieniami do swojego dzieciństwa.

Rozczuliłam się... Magiczne wspomnienia, nostalgia.

Jak byłam mała, to robiłyśmy to samo z siostrami (nawet na balkonie).

Chyba wszystkie dzieci to przerabiają.

A Wy, jakie macie sposoby na przetrwanie chłodnej i deszczowej jesieni?

