Anna Mucha jest bardzo aktywna na Instagramie, gdzie chętnie i regularnie relacjonuje różne wydarzenia ze swojego życia. Nie tylko te pozytywne. Tym razem pokazała fanom swoją... zabandażowaną stopę. Czyżby miała wypadek?

REKLAMA

Zobacz wideo Anna Mucha staje w obronie Matyldy Damięckiej

Anna Mucha miała wypadek?

Obecnie gwiazda pracuje na planie filmu "Kogel-Moge 4" i to prawdopodobnie tam doszło do incydentu. Na zdjęciu, które Anna Mucha wrzuciła na InstaStory widać jej zabandażowaną stopę, a w tle.. deskorolkę. Na fotografii aktorka napisała jedynie "don't even ask", a więc "nawet nie pytajcie". Kolejne zdjęcie, które opublikowała, przedstawia z kolei kule. To oznacza, że nie może poruszać się samodzielnie i potrzebuje pomocy. Dobry humor jej jednak nie opuszcza, o czym świadczą emotikony. Wygląda także na to, że na razie obyło się bez pomocy medyków.

Anna Mucha Instagram/taannamucha

To jednak nie koniec. Anna Mucha wrzuciła również fragment rozmowy, który dotyczył jej stopy.

Deski z kółkami to jednak nie są deski teatralne - czytamy w wiadomości, którą otrzymała gwiazda.

W punkt! - napisała aktorka.

Anna Mucha Instagram/taannamucha

Wszystko wskazuje na to, Anna Mucha uszkodziła stopę na deskorolce. Być może chciała na niej pojeździć, a wtedy doszło do wypadku? Mamy nadzieję, że niedługo aktorka zdradzi nieco więcej na ten temat. Tymczasem my życzymy jej szybkiego powrotu do zdrowia i formy!