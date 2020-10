Cezary Pazura ma czwórkę dzieci. Matką trójki z nich jest obecna żona aktora - Edyta Pazura. Mało kto pamięta, że mężczyzna na początku lat 90. był związany z Żanetą, z którą ma córkę, 30-letnią Anastazję. To właśnie z nią przeszedł sporo trudnych chwil po odejściu pierwszej żony.

Cezary Pazura wygląda na naprawdę szczęśliwego na najnowszych zdjęciach, które wrzucił na Instagram. Widać na nich trójkę jego młodszych dzieci i sporo starszą Anastazję. Nie da się ukryć, że to dość rzadki widok. Aktor nieczęsto publikuje fotografie z najstarszą córką.

Fot:1 - Wujek Czarek i wszystkie jego dzieci (fot: @edyta_pazura )

Fot:2 - Wujek Czarek z dziećmi i ukochaną Żoną. Jest po co żyć - napisał Cezary Pazura w opisach do zdjęć.

Anastazja jest bardzo podobna do ojca, odziedziczyła też po nim zamiłowanie do sztuki. Ukończyła Warszawską Szkołę Filmową, a na swoim koncie ma role w takich produkcjach jak "Na dobre i na złe" czy "Barwy szczęścia". Z powodzeniem realizuje też projekty graficzne i to właśnie takie posty przeważają na jej koncie na Instagramie.

Aktor nie zawsze miał okazję patrzeć na taki obraz rodziny. Jego pierwsze małżeństwo z Żanetą okazało było pełne nałogów i trudności.

Pewnego dnia kobieta po prostu wyszła z domu i już do niego nie wróciła, zostawiając aktora samego z czteroletnią wówczas córeczką. W domu gwiazdora zaczęli pojawiać się ludzie, którzy żądali od niego spłaty długów żony. W jednym z wywiadów 58-latek zdradził, że w tamtym okresie swojego życia myślał nawet o samobójstwie. Gdyby nie pomoc kolegi, Olafa Lubaszenko, jego losy mogły się potoczyć zupełnie inaczej.

