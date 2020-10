Małgorzata Foremniak ceni sobie życie z dala od blasku reflektorów i nie próbuje koloryzować swojej codzienności, chcąc na dłużej zatrzymać przy sobie uwagę mediów i fanów. Kolejnym zdjęciem udowodniła, że nie boi się pokazywać też swojego prawdziwego oblicza w sieci i pochwaliła się zdjęciem typu "no make up".

Małgorzata Foremniak czaruje bez makijażu

Małgorzata Foremniak wśród fanów cieszy się opinią osoby spokojnej i wyważonej, jednak jej występy w roli jurorki w "Mam talent" pokazały, że jak trzeba, potrafi dosadnie powiedzieć, co myśli. Jej naturalność i szczerość względem fanów widać także na zdjęciach publikowanych na Instagramie. Patrząc na to z boku, można odnieść wrażenie, że Foremniak kieruje swój przekaz do bliskich znajomych, a nie do wielotysięcznego grona obserwujących.

53-letnia aktorka jakiś czas temu zdradziła, że jeszcze niedawno zdecydowała się na wizyty u psychologa, który pomógł uporać jej się z nieprzyjemnym snem, który co noc do niej wracał. Teraz już czuje się o wiele lepiej, a opis zdjęcia zamieszczonego chwilę przed snem wskazuje, że nie obawia się już nocnych koszmarów.

Uduchowić umysł, zamknąć dzień pod powiekami #cisza w głowie #lekkość - podpisała filozoficzne Foremniak.

Ponieważ zdjęcie zostało wykonane przed snem, widać, że Foremniak nie ma na sobie ani grama makijażu. Pokazała lekko opuchnięte oczy i drobne zmarszczki, jednak świeży wygląd cery aktorki sprawił, że bez żadnych "upiększaczy" również prezentuje się rewelacyjnie.

Jedna z fanek nie kryła zachwytu podejściem Gosi.

Pani Małgorzato, chcę powiedzieć, że jest pani jedną z niewielu wspaniałych popularnych aktorek i pięknych kobiet w swojej mądrości i naturalności - napisała internautka.

Ostatnio podobnymi zdjęciami pochwaliły się też m.in. Jessica Biel, Joanna Krupa i Joanna Liszowska.

