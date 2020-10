Serial "Czerwona królowa" opowiada o losach młodej dziewczyny Zoji Kolesnikowej, która ucieka do Moskwy, by zaznać lepszego życia. Główną rolę w serialu gra Ksenia Łukjanczikowa, a jej postać inspirowana jest ikoną moskiewskiej mody - Reginą Zbarską. Co wiemy o młodej aktorce? Okazuje się, że musiała wiele zrobić dla roli w filmie.

REKLAMA

Zobacz wideo Julia Kamińska o drugiej serii serialu „BrzydUla”. Czy faworyzuje niektórych aktorów?

Kim jest Ksenia Łukjanczikowa z serialu "Czerwona królowa"?

Ksenia Łukjanczikowa urodziła się w 1993 roku w Petersburgu. Rolę w serialu "Czerwona królowa" zdobyła przypadkowo. Została zauważona przez reżyserkę na swojej uczelni. Ta zaprosiła ją na zdjęcia próbne, gdzie Ksenia pokonała kilkaset innych aktorek.

Została zauważona na korytarzu jednego z uniwersytetów przez reżyserkę Elenę Siemenową. Kobieta zaprosiła ją do Kijowa na próbne zdjęcia. Los uśmiechnął się do Kseni, bo w castingu wzięło udział kilkaset aktorek i modelek z Rosji, Ukrainy, Polski, Serbii oraz Białorusi! - czytamy w magazynie "Świat seriali".

Dodatkowo Ksenia dla roli musiała drastycznie zmienić swój wygląd. W ciągu miesiąca schudła kilkanaście kilogramów.

Aby dostać rolę w serialu, Ksenia - jak sama twierdzi, mająca skłonności do tycia - musiała zrzucić 15 kg. I schudła tyle w ciągu miesiąca.

Mimo zrzucenia zbędnych kilogramów Ksenia podczas kręcenia scen nosiła specjalny gorset, który powodował, że jej talia zmniejszała się aż o 12 centymetrów.

Podczas kręcenia serialu zużyto aż 4 gorsety! - czytamy.

Jednak rola w "Czerwonej królowej" nie była jej debiutem. Ksenia miała przyjemność zgrać jeszcze w takich filmach jak "Gniazdo osy" czy "Skrzydła Imperium". Oprócz tego aktywnie prowadzi Instagrama, gdzie co rusz publikuje nowe zdjęcia. To właśnie z niego możemy się dowiedzieć, że młoda aktorka kocha podróże i koty.

"Czerwona królowa". O czym jest serial?

Serial opowiada o losach młodej Zoji Kolesnikowej, która nie ma łatwego życia. Mieszka w prowincjonalnym mieście w Rosji. Dorasta z rodzicami - ojcem, inwalidą wojennym i alkoholikiem, oraz matką, która ciężko pracuje, by utrzymać rodzinę. Podczas jednej z rodzinnych kłótni, Zoja w obronie matki uderza śmiertelnie ojca. Winę za zabójstwo bierze na siebie matka, która zostaje aresztowana. Zoja jako córka morderczyni staje się obiektem drwin i prześladowań. Postanawia zmienić imię na Regina i ucieka do Moskwy, by tam rozpocząć nowe życie.