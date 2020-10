Znamy już starszą córkę Katarzyny Figury, Koko. A co słychać u młodszej Kaszmir? Jest o wiele bardziej skryta

Katarzyna Figura była w dwóch związkach małżeńskich, z których ma trójkę dzieci - syna Aleksandra, córkę Koko i najmłodszą, Kaszmir Amber. Starsza z sióstr jest aktywna w mediach społecznościowych, a niedawno na jej instagramowym profilu pojawiło się zdjęcie w stroju kąpielowym, które zrobiło furorę w internecie.

Na Instagramie Koko nie brakuje także zdjęć ulubionych książek oraz starych płyt. Widać, że wychowała się w artystycznym domu. Wrażenie robią także jej stylizacje. Tymczasem o młodszej Kaszmir niewiele wiadomo - 15-latka unika zainteresowania mediów, choć aktywnie prowadzi swój profil na Instagramie. Rzadko jednak zobaczymy tam zdjęcia z nią w roli głównej. Widać, że ma do swoich postów bardziej artystyczne podejście niż wiele gwiazd.

Co wiemy o młodszej siostrze Koko Figury - Kaszmir?

W rozmowie z tygodnikiem "Rewia" na temat córek Katarzyny Figury wypowiedziała się jedna z jej znajomych:

Wchodząca w dorosłość i bardzo samodzielna Koko, tak jak młodsza Kaszmir, świetnie się uczy. Lubi czytać, pięknie recytuje wiersze - zdradziła.

Kaszmir Amber Figura przyszła na świat w 2005 roku. Jej ojcem, podobnie jak w przypadku Koko, jest producent filmowy Kai Schoenhals. Słynna aktorka urodziła obie córki po czterdziestce. Dziewczyny mają bardzo dobry kontakt z mamą.

Przypomnijmy, że kilka lat temu Katarzyna Figura wraz z dziewczynkami przeprowadziła się z Warszawy do Gdyni, by dojść do siebie po trudnych doświadczeniach z byłym mężem. To właśnie młodsza córka namówiła aktorkę, by we trzy przeniosły się nad polskie morze.

Na Instagramie Kaszmir jest bardzo artystycznie. Nie brakuje inspiracji klasycznym kinem i muzyką z lat dziewięćdziesiątych. Piętnastoletnia córka Katarzyny Figury wyglądem przypomina mamę sprzed lat. Zdjęcia znajdziecie w galerii.