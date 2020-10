Córka Kasi Kowalskiej przefarbowała się na zielono. Przy okazji pochwaliła się zdjęciem z chłopakiem

Córka Kasi Kowalskiej od dawna wzbudza zainteresowanie mediów, jednak najgłośniej zrobiło się o niej kilka miesięcy temu, gdy jej mama zamieściła nagranie na Facebooku, w którym rozpaczliwie apelowała o pozostanie w domach. Dowiedzieliśmy się wówczas, że córka Kasi Kowalskiej trafiła do szpitala w Wielkiej Brytanii i była intubowana. Podejrzewano, że ma koronawirusa, jednak problemy zdrowotne okazały się związane z czymś innym. Na szczęście Oli udało się wrócić do pełni sił, co możemy podglądać na Instagramie. Tym razem sama zainteresowana zamieściła fotkę w zielonych włosach. Na zdjęciu towarzyszy jej chłopak.

Ola Kowalska przefarbowała się na zielono

Ola Kowalska lubi eksperymentować ze stylem, a także z fryzurami. Córka znanej piosenkarki jeszcze niedawno zdecydowała się przefarbować na różowo. Jak się okazuje, niedługo było jej się cieszyć tym kolorem, bowiem już teraz pochwaliła się kolejną zmianą. Postawiła na kolor zielony, czym pochwaliła się na Instagramie, pozując do fotki wraz ze swoim chłopakiem.

Internauci są pod wrażeniem kolejnej metamorfozy Oli, o czym dają znać w komentarzach. Nie brakuje też komplementów pod adresem jej partnera.

Super są te włosy.

Oczy, usta. Podobni do siebie na pierwszy rzut. Niech Wam się wiedzie.

Piękna para - piszą pod zdjęciem.

Wam też metamorfoza Oli Kowalskiej przypadła do gustu?

