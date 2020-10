Conchata Ferrell nie żyje. Aktorka w serialu "Dwóch i pół" grała słynną gosposię Bertę

Conchata Ferrell zmarła w poniedziałek. Jak podają amerykańskie media, przyczyną śmierci były komplikacje po zatrzymaniu krążenia i przebytym zawale. Ostatnie dni życia spędziła w szpitalu Sherman Oaks w Kalifornii, otoczona najbliższą rodziną.

Conchata Ferrel - gosposia Berta z serialu "Dwóch i pół" - nie żyje

Conchata Ferrel w lipcu tego roku trafiła na oddział intensywnej terapii z powodu zatrzymania akcji serca. Jej stan zdrowia znacznie się pogorszył, gdy jej organizm zaczął też walczyć z infekcją. Z tego powodu przeniesiono ją do zakładu opieki długoterminowej, gdzie spędziła kilka tygodni. Aktorka przebywała pod respiratorem i miała wykonywane dializy. Mimo wysiłków lekarzy, zmarła 12 października.

Po smutnej wiadomości Conchatę Ferrel żegnają koledzy z planu i producenci, którzy mieli przyjemność z nią pracować. Conchata przez lata wcielała się w rolę zgryźliwej gospodyni Berty w serialu "Dwóch i pół". Wpis na Twitterze zamieściło studio Warner Bross TV, odpowiedzialne za ten tytuł:

Jesteśmy zasmuceni stratą Conchaty Ferrell i wdzięczni za lata, które dały nam śmiech Berty. Będzie żyć wiecznie.

Charlie Sheen także opublikował pożegnanie przyjaciółki z planu

Absolutnie ukochana. Najlepsza profesjonalistka. Prawdziwa przyjaciółka. Szokująca i bolesna starta. "Berto", twoje zarządzanie domem może i nie było najlepsze, ale twoje zarządzanie ludźmi było doskonałe - napisał Sheen.

Pożegnalne słowa znalazły się także na profilu Jona Cryera, serialowego Alana Harpera, który pomieszkiwał w "Dwóch i pół" w domu Charliego:

Jej prawdziwą siłą było ciepło i wrażliwość, a gburowaty charakter Berty był tylko wymysłem scenarzystów.

Conchata Ferrell grała w serialu w "Dwóch i pół" od ponad dekady. Kultowy sitcom kręcony był od 2003 do 2015 roku. W Polsce widzowie nadal mogą go oglądać, chociażby w stacji Comedy Central. Za rolę Berty Ferrell dostała nominację do nagrody Emmy.

Ponadto Conchata Ferrell pojawiła się w wielu filmach i programach telewizyjnych, w tym w "Heartland", "Prawdziwy romans", "Erin Brockovich" czy "Prawnicy z Miasta Aniołów".