Krzysztof Skiba schudł 28 kilogramów. Muzyk zdradził, jak mu się udało tego dokonać

Krzysztof Skiba to świetnie znany lider zespołu "Big Cyc". Mimo że jego kariera muzyczna już nieco przygasła, to ostatnimi czasy zrobiło się o nim nieco głośniej, a to za sprawą jego niemałej metamorfozy. Muzyk schudł 28 kilogramów. Zmianę widać gołym okiem.

Krzysztof Skiba schudł 28 kilogramów

Od samego początku kariery w polskich mediach Krzysztof Skiba prezentował się w nieco okrąglejszych kształtach. Jak się okazuje, muzyk czas lockdownu wykorzystał bardzo owocnie, bowiem zadbał o swoją formę. Efekty przeszły wszelkie oczekiwania, bowiem schudł aż 28 kilogramów. Jak udało mu się tego dokonać? Opowiedział o tym w wywiadzie dla "Dzień Dobry TVN".

Jedzenie po koncertach o 1 czy 2 w nocy nie było zdrowe. Jak się zrobi tak raz czy dwa, to nie ma dramatu, ale jak się tak żyje 30 lat, to trochę gorzej - zaczął.

Krzysztof Skiba mieści się już w koszulki o trzy rozmiary mniejsze niż wcześniej. Zmienił styl odżywiania i zrezygnował z alkoholu.

Z rozmiaru 3XL wchodzę teraz w L. Postanowiłem wirusa pokonać na zdrowo. Wiedziałem, że czeka nas bezruch. Poza tym jesienna fala też nam zamyka show-biznes. Marzec, kwiecień-zamknęli nam lasy i parki, a to wiązało się z siedzącym trybem życia. Przeszedłem na radykalną dietę. To się wiązało z kompletną abstynencją- dodał.

Sam zainteresowany dodał również, że spotkał swoich fanów w Gdańsku, jednak ci go nie poznali.

