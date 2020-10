Ola Kwaśniewska jako nastolatka! Wrzuciła do sieci stare zdjęcie z domowym pupilem. Ciężko ją poznać

Ola Kwaśniewska jest bardzo aktywna na Instagramie. Profil żony Kuby Badacha śledzi ponad 160 tysięcy osób, a ona chętnie dzieli się z fanami przemyśleniami oraz w żartobliwy sposób komentuje rzeczywistość. Przykładem takiego wpisu może być ten, w którym pochwaliła się nową fryzurą, zwracając przy tym uwagę na swoją domową stylizację.

Aleksandra Kwaśniewska - zdjęcie z dzieciństwa

Tym razem Kwaśniewska postanowiła w zabawny sposób skomentować jesienną pogodę. Aktualnie za oknem jest niezbyt przyjemnie i deszczowo - temperatura mocno spadła. Córka byłego prezydenta Polski, Aleksandra Kwaśniewskiego, dodała zdjęcie, na którym pozuje jako kilkuletnia dziewczynka. Jest bardzo słonecznie, a ona ma na sobie strój kąpielowy. W rękach trzyma kota.

Nie wiem, jak u Was, ale w moim subiektywnym odczuciu ostatni raz było ciepło mniej więcej wtedy - napisała i zwróciła się do fanów.

Ci chętnie włączyli się do dyskusji. Większość przyznała jej rację:

Niestety, mam to samo wrażenie.

W moim podobnie, brrr, byle do wiosny.

Mam tak samo melancholijne przemyślenia - piszą.

O Oli Kwaśniewskiej jest głośno od lat. Jednak kiedy jej tata był prezydentem, starała się usunąć w cień. Do show-biznesu weszła w 2006 roku, kiedy to pojawiła się w "Tańcu z gwiazdami". Po latach przyznała, że gdyby wiedziała, że może odnaleźć się w pracy w mediach, to na pewno nie zaczynałaby kariery od takiego show. Przez to, że wzięła w nim udział, przyczepiono jej łatkę celebrytki. Przez długi czas pojawiała się w mediach, bywała na salonach, jednak w pewnym momencie ograniczyła aktywność do minimum. Wtedy skupiła się na małżeństwie z Kubą Badachem.