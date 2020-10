Agata Rubik zadebiutowała w polskim show-biznesie już 15 lat temu, gdy dostała się do finału konkursu Miss Polonia. To właśnie tam wypatrzył ja Piotr Rubik, z którym w 2008 roku wzięła ślub. Przez sporą różnicę wieku związek pary budził niemałe kontrowersje w mediach, które to z biegiem czasu zmalały. Teraz Agata spełnia się w roli mamy, co chętnie relacjonuje w mediach społecznościowych. Tym razem pochwaliła się zdjęciem bez makijażu. Większość internautów jest pod wrażeniem modelki w naturalnym wydaniu, jednak znaleźli się i tacy, którzy mają pewne zastrzeżenia.

Agata Rubik bez makijażu

Agata Rubik bacznie relacjonuje niemalże każdy aspekt życia rodzinnego na Instagramie, więc fotka bez makijażu nie jest w jej przypadku niczym nadzwyczajnym. Pod postem pojawiło się sporo komplementów, ale jedna z obserwatorek zdecydowała się dać kilka rad modelce. Przy okazji wyraziła swoje zmartwienie jej wyglądem. Podejrzewa anemię.

Zdecydowanie lepiej w makijażu, a już obowiązkowo rzęsy i usta muszą być umalowane, bo bardzo ma pani blade i czasami myślę, czy nie ma pani anemii. Może warto rozpatrzyć makijaż permanentny. Oczywiście rysów twarzy może pozazdrościć pani niejedna- napisała pod zdjęciem internautka.

Co ciekawe, sama zainteresowana odniosła się do obaw obserwatorki.

Może lekką mam - napisała Agata Rubik o domniemanej anemii.

A wam Agata Rubik w której wersji podoba się bardziej?

