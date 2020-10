Znany aktor przyłapany na pocałunkach z Lily James. Jego żona zobaczyła zdjęcia w sieci. "Jest załamana. To koniec"

Dominic West znany jest przede wszystkim z głównej roli w nagradzanym serialu "The Affair", w którym to wcielił się w postać Noah Sollowaya - mężczyzny zdradzającego żonę ze znacznie młodszą kobietą i finalnie porzucającego rodzinę. Aktor chyba postanowił scenariusz serialowy przenieść do prawdziwego życia, bo właśnie został przyłapany in flagranti w objęciach 19 lat młodszej Lily James - aktorki znanej z głównej roli w filmie "Mamma Mia: Here We go Again". Para wybrała się razem do Rzymu, gdzie całowała się i obejmowała zupełnie nieświadoma, że daje niezły popis przed czujnym paparazzo. Nie wyglądało to na przyjacielskie czułości, szczególnie, że aktor zdjął obrączkę.

Zdjęcia Westa i James pojawiły się krótko po tym, jak media donosiły o rozstaniu Lily z Mattem Smithem, 37-letnim aktorem serialu "The Crown".

Dominic West zdradził żonę

Dominic West od 2010 roku jest w związku małżeńskim z architektką krajobrazu, Catherine FitzGerald, z którą ma czworo dzieci: córki Dorę (13 lat) i Christabel (7) oraz synów Senana (12) i Francisa (11). Do tej pory Catherine żyła w przeświadczeniu, że jest w szczęśliwym związku i zupełnie nie podejrzewała męża o romans. O wszystkim dowiedziała się z mediów i - jak donosi jej znajomy w rozmowie z "Daily Mailem" - jest załamana.

Próbowała rozmawiać z Dominikiem, ale on nie odbiera od niej telefonów. Catherine jest w totalnym szoku, bo nie miała pojęcia, co się święci. Myślała, że ma udane małżeństwo, a teraz się okazuje, że to prawdopodobnie koniec jej związku.

Inna osoba z otoczenia pary dodaje:

Powiedzieć, że "jest w szoku" to za mało. Ma złamane serce i chce zostać sama.

Dominic West już pogodził się żoną?

To jednak nie koniec tego miłosnego mezaliansu. Mimo upokorzenia Catherine postanowiła najwyraźniej wybaczyć mężowi, który powrócił z włoskich wojaży. Para ostentacyjnie zaczęła się całować na widok czających się pod ich domem paparazzi. Nadążacie?

