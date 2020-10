Już od kilku dni media plotkarskie na całym świecie rozpisują się o rzekomej, czwartej już ciąży księżnej Kate. Portal "New Idea" ogłosił, że żona księcia Williama spodziewa się chłopca, a tę informację miała zdradzić córka pary, pięcioletnia Charlotte. Poddani rodziny królewskiej wyczekują potwierdzenia lub zaprzeczenia tych pogłosek z ogromną niecierpliwością. Czy najnowsze nagranie odpowiada na te nurtujące pytanie?

REKLAMA

Księżna Kate promienieje na nowym nagraniu

Na oficjalnym profilu na Instagramie "kensingtonroyal" pojawiło się wideo, na którym widzimy przemawiającą księżną Kate. Jako patronka Muzeum Historii Naturalnej już we wtorek ogłosi zwycięzcę konkursu "Wildlife Photographer of the Year". Wręczenie nagród odbędzie się podczas pierwszej wirtualnej ceremonii.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: Kate i William rozstali się przed ślubem. Szczegóły wreszcie wyszły na jaw. Książę zerwał z ukochaną przez telefon

Trzeba przyznać, że księżna Cambridge wygląda na nagraniu przepięknie. Ubrana jest cała na czarno, a bluzka i obcisła marynarka delikatnie podkreśliły talię. Jej twarz jest wypoczęta, a włosy puszyste. Czy potwierdzają się doniesienia o ciąży? Póki co nie znamy oficjalnego stanowiska Pałacu w tej sprawie, ale poddani wiedzą jedno. Kate promienieje!

Kate jest taka piękna.

Wow, wygląda niesamowicie.

Ona jest zniewalająca! - czytamy.

Zgadzacie się z internautami?

Zobacz wideo Księżna Kate nosi sukienki za kilka tysięcy złotych

NIE PRZEGAP: Pierwszy wywiad dzieci księcia Williama i księżnej Kate. Pewny siebie George i nieśmiały Louis. Urocze nagranie podbija sieć