Barbara Kurdej-Szatan i Rafał Szatan z pewnością nie mogą narzekać na nudę. Rozchwytywana aktorka zaledwie kilka tygodni temu urodziła drugie dziecko. Jak się okazuje, to niejedyne zmiany, jakie pojawiły się w życiu Szatanów. Teraz para zdecydowała się wyprowadzić się ze swojego domu pod Warszawą.

REKLAMA

ZOBACZ TEŻ: Barbara Kurdej-Szatan odpoczywa u boku męża. "Co podajesz dzidzi, że masz taki relaks?". Aktorka odpowiada z humorem

Barbara Kurdej-Szatan kupiła apartament

Do tej pory Barbara Kurdej-Szatan i Rafał Szatan mieszkali w domu pod Warszawą, więc z oczywistych przyczyn każdego dnia ich droga do pracy zajmowała im sporo czasu. Wszystko wskazuje na to, że to już przeszłość. Para zdecydowała się zamienić podwarszawską posiadłość na duże mieszkanie, bliżej samego centrum Warszawy. O planach poinformowała sama zainteresowana na łamach "Flesza". Przy okazji zdradziła, jakie warunki postawiła mężowi, aby się przeprowadzić.

Przeprowadzka to był pomysł Rafała, ale postawiłam jeden warunek: nowe mieszkanie nie może być mniejsze niż nasz dom i obowiązkowo musi być „wypas”. Spełnił moje marzenia- chwaliła się w rozmowie z "Fleszem".

Magazyn ustalił, że para zamieszka w mieszkaniu o powierzchni 100 metrów kwadratowych, które znajduje się na ostatnim piętrze jednego z warszawskich apartamentowców. Aktorka zdradziła, że w nowym lokum obecnie trwa remont, a wprowadzić będą się mogli dopiero po Nowym Roku.

Stawiamy na stonowane kolory i naturalne drewno. Będzie także trochę akcentów loftowych. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Nowy Rok spędzimy już w nowym domu- dodaje aktorka.

Z pewnością Barbara Kurdej-Szatan już niedługo zrelacjonuje obserwatorom, jak idą prace remontowe w wymarzonym gniazdku.

ZOBACZ TEŻ: Barbara Kurdej-Szatan karmi piersią na fotografii. Uwagę zwracają jej oczy. "To zdjęcie pojmie tylko mama"