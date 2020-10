Agata Duda już od ponad pięciu lat jest na językach wszystkich. Życie zwykłej nauczycielki języka niemieckiego z Krakowa zmieniło się nie do poznania, a to za sprawą prezydentury jej męża. Pierwsza dama w mediach nie ma łatwo, jej bierność w wielu społecznie ważnych sytuacjach budzi bowiem sporo emocji, zwykle tych negatywnych. Sama zainteresowana mimo fali krytyki wciąż nie wypowiada się w kontrowersyjnych sprawach. Jeśli chodzi o styl prezydentowej, również niewiele się zmienia. Ta wciąż pięknie prezentuje się podczas oficjalnych wizyt. Tym razem nie było inaczej.

Agata Duda w eleganckim kostiumie podczas wizyty na Ukrainie

Agata Duda nie eksperymentuje mocno ze stylem. Pierwsza dama jest dość zachowawcza, jednak nie ma co się dziwić. W końcu pełni funkcję reprezentacyjną. Podczas najnowszej wizyty na Ukrainie prezydentowa zachwyciła stylizacją. Agata Duda postawiła na klasyczny granatowy garnitur, do którego dobrała czerwone buty na wysokim obcasie, co tylko podkreśliło jej długie nogi i nienaganną figurę. Całość stylizacji dopełniła bordową kopertówką oraz czerwoną ozdobą przy żakiecie, nieco przypominającą broszkę. Jak wiadomo, jest to ulubiony element każdej stylizacji Beaty Szydło. Najwyraźniej pierwsza dama postanowiła się nią zainspirować. Oczywiście Agata Duda nie zapomniała również o maseczce.

Podoba wam się jej stylizacja?

