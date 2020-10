Lara Gessler i Piotr Szeląg lada moment zostaną rodzicami. Okazuje się, że powiększenie rodziny to niejedyna nowość w ich życiu. We wtorek oboje zmienili stan cywilny, a zdjęciami z ceremonii pochwalili się na profilach na Instagramie. Choć już jakiś czas temu Lara pokazywała pierścionek zaręczynowy, nikt nie spodziewał się, że tak szybko razem z Piotrem staną na ślubnym kobiercu.

Lara Gessler wyszła za mąż. Magda Gessler pokazała niepublikowane zdjęcie z ceremonii

Lara Gessler trzymała ceremonię w tajemnicy. Podobnie jak wszyscy zaproszeni goście. O wyjściu za mąż zakochana cukierniczka poinformowała dopiero kilka dni po ceremonii. Pod instagramowym postem pojawiło się mnóstwo wpisów z gratulacjami. Wśród komentujących znalazła się także mama panny młodej, Magda Gessler, która wyznała miłość obojgu:

Jesteś taka mądra, kochana, dojrzała. Cudna. Wierzę w siłę waszej miłości, jest ponad wszystkie konwenanse. Jest wasza. Bardzo was kocham, mama obojga. Uściskami obsypię, buziakami.

Widać, że ślub córki i jej stan błogosławiony bardzo poruszają Magdę Gessler. Dumna mama chętnie publikuje kolejne zdjęcia, chwaląc się szczęściem swoim i córki.

Na dobranoc najsłodsza fotografia... #laragessler fot #tadeuszmuller... kocham.. kocham #mg. #mama - napisała w swoim stylu restauratorka.

Uwagę zwraca tatuaż Lary, który wyeksponowała dzięki wyjątkowemu projektowi sukni z dekoltem na plecach.

Przypomnijmy, że córka Magdy Gessler na plecach ma wytatuowane sztućce - elementy rodzinnej zastawy, które nie tyle symbolizują miłość do gastronomii, co przywiązanie do rodziny.

Zobaczcie zdjęcie. Taka mama to skarb?