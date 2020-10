Rozwód Phila Collinsa i Orianne Cavey przez lata uznawany był za najdroższy w show-biznesie. Muzyk musiał zapłacić młodszej o 22 lata żonie 47 milionów dolarów. Pobrali się w 1999 roku, a decyzję o rozstaniu podjęli w 2006 - najpierw byli w separacji, a w sądzie spotkali się dwa lata później. Doczekali się dwóch synów: Matthew oraz Nicolasa. Byli małżonkowie zeszli się ponownie w 2016 roku, jednak teraz Collins nie chce już kontynuować tej relacji. Jak podaje serwis TMZ, powziął już kroki, by pozbyć się byłej ukochanej z domu.

Phil Collins chce wyrzucić byłą żonę z domu

Artysta zamierza złożyć pozew o eksmisji trzeciej żony z ich posiadłości na Florydzie. Cavey jednak nie pozwoli na to, żeby ją wyrzucono. Zagroziła byłemu mężowi, że jeśli się do tego posunie, to ona opublikuje jego kompromitujące nagrania. Ponoć planuje także zmienić zamki w domu. Walka ta może wynikać z tego, że kobieta - jak informuje jej były mąż - zainwestowała fortunę w nieudane inwestycje i straciła sporą część majątku, który zyskała podczas rozwodu. Collins podkreśla, że to nie jest jego problem i nie chce już dłużej pomagać byłej żonie.

Phil Collins z byłą żoną East News

Jak wspomnieliśmy, Orianne Cavey to trzecia żona muzyka. Poprzedni rozwód także był dla niego bardzo kosztowny. Jill Taverman, druga małżonka Collinsa i mama jego najpopularniejszej córki Lily, na rozstaniu zyskała 17 milionów funtów. Czy podobnie było podczas pierwszego rozstania? Nie wiadomo. Do tej pory do mediów nie trafiły warunki rozwodu z Andreą Bertorelli.