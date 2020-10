Edyta Pazura zafundowała sobie nowe tatuaże. Małe i dyskretne? Absolutnie nie!

Choć Edyta Pazura weszła do show-biznesu dzięki związkowi z Cezarym, dziś coraz częściej w sieci pojawiają się artykuły dotyczące wyłącznie jej internetowej działalności. 32-latka ma sporą grupę fanów, przed którymi uwielbia się otwierać i pokazywać im zarówno wielkie, jak i małe życiowe zmiany. Za pomocą Instagrama poinformowała fanów zarówno o swojej ciąży, jak i zmianie koloru włosów, który miał być inspirowany słoną przekąską.

Edyta Pazura zrobiła sobie dwa tatuaże

Żona Cezarego Pazury najwyraźniej udzieliła się atmosfera jesiennego przesilenia, którą wykorzystała do nieco większych zmian niż powrót do starej fryzury. Na InstaStories pochwaliła się swoimi nowymi nabytkami - dwoma tatuażami. Jeden z nich, wykonany na żebrach po lewej stronie, przedstawia źdźbło trawy. Drugi, który zafundowała sobie na karku, to kwiat lotosu - znany symbol buddyjski, odzwierciedlający czystość i wierność własnym poglądom.

Edyta Pazura Instagram/edyta_pazura

Przypomnijmy, że Edyta Pazura to fanka tatuaży. Pierwszy zrobiła sobie zaraz po skończeniu osiemnastu lat. Mała różyczka nad kostką była wyrazem młodzieńczego buntu. Jak myślicie, jakie znaczenie dla Pazury mają jej dwie nowe ozdoby?

