Zaginiona w Nowym Jorku modelka została po ponad roku odnaleziona w... brazylijskiej faweli. "Była zdezorientowana"

Eloisa Pinto Fontes to pochodząca z Brazylii 26-latka, która w młodym wieku rozpoczęła międzynarodową karierę w modelingu. Na swoim koncie ma między innymi: udział w kampanii dla Dolce&Gabbana czy sesje dla Vogue'a. Pojawiała się też na okładkach magazynów "Elle", "Grazia" i "Glamour". Na co dzień mieszkała i pracowała w Nowym Jorku, gdzie zaginęła w czerwcu 2019 roku. Zaniepokojona rodzina rozpoczęła intensywne poszukiwania. Modelkę odnaleziono dopiero po kilkunastu miesiącach, 6 października 2020 roku, w faweli Morro do Cantagalo w Rio de Janeiro. Eloisa została zauważona przez mieszkańców biednej dzielnicy, gdy przez dwa dni zdezorientowana błąkała się po ulicach.

Eloisa Fontes odnaleziona w slumsach

Modelka ostatni raz kontaktowała się z rodziną w czerwcu 2019 roku. Najbliżsi 26-latki już kilka miesięcy wcześniej przeżyli podobny incydent, bowiem Eloisa zniknęła bez śladu i została odnaleziona po pięciu dniach nieopodal Nowego Jorku. Tym razem Fontes nie dawała znaku życia przez ponad rok, a miejsce jej pobytu zostało odkryte przypadkiem. Mieszkańcy przedmieścia Rio de Janeiro zawiadomili straż sąsiedzką o błąkającej się po ulicach biednej dzielnicy młodej kobiecie. Modelka nie chciała rozmawiać z funkcjonariuszami, dlatego wezwano wówczas lokalną policję.

Eloisa Fontes East News

Z odnalezionych przy niej dokumentów wywnioskowano, że 26-latka jest poszukiwaną od ponad roku sławną modelką. Według przedstawiciela straży sąsiedzkiej Antonio Carlosa dos Santosa, modelka była zdezorientowana i obecnie znajduje się pod opieką zespołu medycznego w Instytucie Psychiatrycznym Philippe Pinel w dzielnicy Botafogo.

Była całkowicie zdezorientowana. Na szczęście wczoraj ją zlokalizowaliśmy i uratowaliśmy - relacjonował Antonio.

Okazuje się, że Eloisa Fontes była bliżej domu rodzinnego niż się spodziewano. Na łamach "Daily Mail" można przeczytać, że modelka świadomie wróciła do swojego kraju na początku 2020 roku, nie informując o tym najbliższych. Miała najpierw mieszkać u przyjaciółki, a później przez kilka miesięcy u nowo poznanego mężczyzny, z którym nawiązała bliższą, lecz krótkotrwałą relację. Do tej pory jednak nie wiadomo, w jaki sposób znalazła się w slumsach, co robiła po rozstaniu ze wspomnianym ukochanym i dlaczego nie pamięta swojej tożsamości.