Tom Parker jest śmiertelnie chory. Wokalista The Wanted walczy z nieoperacyjnym rakiem mózgu

Tom Parker to brytyjski muzyk i wokalista znany z boysbandu The Wanted. Powstała w 2009 roku grupa przez kilka lat cieszyła się ogromną popularnością. Ich słynny hit "Glad You Came" podbił światowe listy przebojów, jednak w 2014 roku chłopcy zdecydowali się zawiesić działalność z trzema albumami studyjnymi na koncie.

32-latek poświęcił się życiu prywatnemu. Tom Parker ma żonę i córkę, a swoim szczęściem chętnie dzieli się w mediach społecznościowych. Jego ostatni wpis poruszył serca obserwatorów i zdecydowanie zaskoczył. Wokalista wyznał, że zdiagnozowano u niego raka mózgu. Tom podjął się leczenia, jednak guz jest nieuleczalny i nieoperacyjny.

Tom Parker ma nieoperacyjnego glejaka mózgu

Na instagramowym profilu Toma Parkera pojawiło się zdjęcie z piękną żoną oraz córeczką, jednak takiego opisu nikt się nie spodziewał. Wokalista The Wanted postanowił wytłumaczyć swoją nieobecność w ostatnim czasie.

Nie da się tego łatwo powiedzieć, ale mam guza mózgu i jestem w trakcie leczenia. Postanowiliśmy po wielu namysłach nie trzymać tego w sekrecie. Zrobimy jeden wywiad, w którym opowiemy o wszystkich szczegółach na własnych warunkach. Jesteśmy zdruzgotani, ale będziemy walczyć przez cały czas. Nie chcemy, abyście się smucili, kochamy was i waszą pozytywną energię. Razem spróbujemy pokonać tą straszliwą chorobę, szukając wszystkich możliwych dróg leczenia - czytamy w oświadczeniu na Instagramie.

W wywiadzie dla magazynu "OK!" muzyk przyznał, że nie może pogodzić się z diagnozą i trudno mu uwierzyć, że spotkało go coś takiego.

Wciąż jestem w kompletnym szoku (…) Czułem, że jest coś nie tak, ale nigdy nie spodziewałem się czegoś takiego. Nigdy nie myślisz, że to ci się przydarzy - wyznał.

Zarówno wokaliście, jak i jego najbliższym życzymy dużo siły do walki. Niestety, glejak czwartego stopnia, o którym pisze Tom Parker, jest nieoperacyjny, a rokowania w przypadku tej choroby są niepomyślne, zaś leczenie ogranicza się głównie do leczenia paliatywnego.