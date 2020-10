Anna Wendzikowska pozwoliła karierze na rozwój we własnym tempie. Kiedyś była reporterką, a z czasem została aktorką (grała w "M jak miłość") oraz jedną z najważniejszych dziennikarek "Dzień dobry TVN". Szybko znalazła sobie miejsce w show-biznesie, trafiając przy tym do pierwszej ligi celebrytów. Niestety, o ile na życie zawodowe nie powinna narzekać, nie zawsze dobrze działo się w tym prywatnym. 39-latka jest wprawdzie szczęśliwą mamą dwóch córek, ale ma za sobą dwa poważne rozstania.

Anna Wendzikowska dotychczas nie miała szczęścia w miłości. W maju tego roku rozstała się z partnerem i jednocześnie ojcem Antosi, Janem Bazylem. Przypomnijmy, że przedtem gwiazda mocno przeżyła koniec związku z Patrykiem Ignaczakiem, który jest ojcem Kornelii. Mimo to dziennikarka nie musiała długo czekać na kolejną miłość. Mamy nadzieję, że tym razem prawdziwą i trwałą.

Anna Wendzikowska znów zakochana?

Wszystko wskazuje na to, że 39-latka znalazła już lekarstwo na złamane serce. W tygodniku "Twoje Imperium" pojawiły się fotografie ze spotkania dziennikarki z tajemniczym mężczyzną. Para wybrała się do restauracji, gdzie zostali aż do rana. Obojgu bardzo dobrze się rozmawiało i widać było, że miło spędzili czas.

Mimo późnej pory Anna Wendzikowska najwyraźniej uznała, że świt również chce przywitać w towarzystwie tego mężczyzny - czytamy w gazecie.

Jak wynika z treści, Ania Wendzikowska pojechała wraz z towarzyszem taksówką do jednego z hoteli. Wygląda na to, że trudno było im się rozstać.

Trzymamy kciuki za rozwój nowej relacji. Myślicie, że tym razem dziennikarka dokonała słusznego wyboru?