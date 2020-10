Marta Wierzbicka nie kryje podekscytowania z przeprowadzki do nowego mieszkania. Aranżacja wnętrz potrafi przynieść całkiem sporo radości. Choć, jak sama aktorka przyznaje, z przewożeniem rzeczy jest też dużo zamieszania. Wierni fani Wierzbickiej nie mogą się doczekać, aby zobaczyć w końcu większą część nowego domu gwiazdy - na razie ich ciekawość musi zaspokoić fragment salonu.

Marta Wierzbicka pokazała fragment nowego salonu

Wstawione przez aktorkę zdjęcia na InstaStories pokazują fragment salonu. Można zauważyć, że Marta postawiła na prostotę i design nawiązujące do lat 60. i 70. - przyjrzyjcie się komodzie pod telewizorem. W mieszkaniu nie zabrakło też miejsca na bardzo modny dodatek w stylu vintage - gramofon i płyty to podstawowe wyposażenie każdego melomana! W tle widzimy kilka roślin, z którymi wnętrze od razu robi się przytulniejsze. Wierzbicka pokazała również swój ulubiony kubek - również nawiązujący do klimatu całego pomieszczenia.

Marta Wierzbicka pokazała fragment salonu Marta Wierzbicka - Instagram

Marta Wierzbicka pokazała fragment nowego mieszkania Marta Wierzbicka - Instagram

Długie jesienne wieczory przed telewizorem najchętniej spędza się na wygodnej kanapie, z kubkiem kawy i pod ulubionym kocem - Marta postawiła na prosty w jasnym kolorze, który wpasowuje się w nieco skandynawskie klimaty salonu.

Marta Wierzbicka postawiła na desingerskie dodatki

Aktorka pochwaliła się najnowszym nabytkiem, jakim jest oryginalny czajnik w bordowym odcieniu. Jest to designerski projekt popularnej duńskiej marki, współpracującej z projektantami z całego świata. Dodatki są proste, idealnie wpasowując się do prostych wnętrz. Lubicie elementy stylu skandynawskiego w mieszkaniach? My jesteśmy jak najbardziej na tak!