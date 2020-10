Zofia Zborowska zasłynęła dzięki pracy jako aktorka, ale z czasem przeniosła aktywność do mediów społecznościowych, gdzie bacznie relacjonuje kulisy życia zawodowego i prywatnego. Na profilu aktorki nie brakuje humoru, a zabawne zdjęcia i filmiki z udziałem męża to już standard, do którego przywykli jej obserwatorzy. Oprócz tego fani doceniają jej ogromny dystans do siebie. Ostatnio aktorka opublikowała zabawne zdjęcie z Andrzejem Wroną, na którym małżonkowie porównali się do postaci z bajki. Zofia jako Arielka zmieniła trochę wizerunek księżniczki, nadając jej zdecydowanie zabawniejszy wyraz twarzy. Teraz jednak postanowiła pokazać się z całkowicie innej strony i zamieściła odważne zdjęcie w seksownej bieliźnie. Jak sama mówi - to jest właśnie równowaga.

Zofia Zborowska na odważnym zdjęciu w bikini

Na opublikowanym zdjęciu Zofia pozuje w czarnym, koronkowym bikini, z burzą pięknych loków. Fotografia prawdopodobnie pochodzi z profesjonalnej sesji i trzeba przyznać, że aktorka wygląda na niej zjawiskowo.

Bo w przyrodzie musi być równowaga - podpisała zdjęcie.

Na reakcje internautów nie trzeba było długo czekać. Pod postem pojawiło się wiele pochlebnych słów, a fani są przekonani, że Andrzej to prawdziwy szczęściarz.

Wow!!! Super zdjęcie i cudna dziewczyna!

Śliczna mądra żonka Wronka.

Lucky "Anżej" - komentują fani.

A Wam podoba się zdjęcie Zofii?

