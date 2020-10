Paweł "Kelner" Rozwadowski nie żyje. Wokalista zespołu "Izrael" miał 58 lat

Paweł Rozwadowski nie żyje. Informacja o śmierci pojawiła się na oficjalnym profilu zespołu Izrael na Facebooku. We wpisie możemy przeczytać, że pionier muzyki reggae w Polsce zmarł w niedzielę w wieku 58 lat.

Paweł "Kelner" Rozwadowski nie żyje

Paweł Rozwadowski był jedną z głównych postaci w polskim reggae i punk rocku. Muzyk od pewnego czasu walczył z ciężką chorobą, o której nie wiadomo jednak zbyt wiele.

Tak, to prawda... Pawła nie ma już z nami. Bezsilność i pustka w głowie ukradły wszystkie słowa - czytamy w opublikowanym wpisie.

Kim był Paweł "Kelner" Rozwadowski?

Paweł Rozwadowski był członkiem takich zespołów jak "Fornit", "Deuter" czy "Izrael". Debiut muzyczny miał w 1980 roku podczas I Ogólnopolskiego Festiwalu Nowej Fali w Kołobrzegu. To właśnie wtedy do historii przeszła ich piosenka "Lepsza kiła od IŁ-a", która w prześmiewczy sposób nawiązywała do radzieckich samolotów. Po występie ich zespół dostał zakaz działalności w PRL-u.

Następnie stworzył zespół "Deuter", a później razem z Robertem Brylewskim "Izrael". Wspólnie nagrali płytę "Techno Terror". Był także współtwórcą albumu "Biada, Biada, Biada".

Prowadził także projekt dla Kabaretu Starszych Punków wraz z muzykami Brygady Kryzys i Izraela.

Od 2001 roku występował z reaktywowanym zespołem "Deuter".

Paweł Rozwadowski napisał również książkę pod tytułem "To zupełnie nieprawdopodobne", która ukazała się w 2012 roku. Zajmował się także audycjami muzycznymi w Radiu dla Ciebie.

Zmarł 11 października 2020 roku w wieku 58 lat.