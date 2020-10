Aleksandra Żebrowska dzieli się urokami macierzyństwa. Nie ma lekko. "Mamo, chyba się zarzygałaś"

Na początku sierpnia Ola i Michał Żebrowscy powitali na świecie trzecie dziecko. Ich kolejny syn otrzymał imię Feliks. Żona aktora słynie ze specyficznego poczucia humoru, którego używa do relacjonowania swojej rzeczywistości z maluchem. Jakiś czas temu pokazała, jak karmi piersią i je pizzę, a teraz podzieliła się, jak wygląda po posiłku dziecka.

Ola Żebrowska pokazuje uroki macierzyństwa

Na zdjęciu, które pojawiło się na profilu Żebrowskiej, pozuje ona w czarnej koszulce. Uwagę zwraca biała plama na jednym z rękawów. Wpis, jaki dodała, w zabawny opisuje, co się wydarzyło. Ola tym samym ukazała uroki bycia mamą, która wychowuje kilkumiesięczne dziecko:

Mamo, chyba się zarzygałaś - brzmi.

W komentarzach fanki również żartują z tej sytuacji i dzielą się swoimi doświadczeniami.

To się nazywa Giorgio Ulani.

Ja to przez ostatnie kilka miesięcy się nie nauczyłam, żeby jednak zarzucać pieluchę na ramię. Chociaż w sumie nawet jak ją założę, to oczywiście poleci wszędzie tylko nie na nią.

Standard. Ja już się nawet nie przebieram. Uroki macierzyństwa. Sama słodycz - piszą.

Zobacz wideo To jedno z najbardziej udanych małżeństw w show-biznesie

Ola Żebrowska to niejedyna znana kobieta, która w ostatnim czasie urodziła. Do tej grupy należy także m.in. Anna Lewandowska, Małgorzata Rozenek oraz Barbara Kurdej-Szatan. Wszystkie chętnie pokazują, jak mija im czas z dziećmi. Pierwsza została mamą dziewczynki, której nadała imię Laura, pozostałe dwie mają synów Henryków. Trenerka w przeciwieństwie do nich nie pokazuje twarzy dziecka. Niedługo do grona mam dołączy m.in. Lara Gessler.