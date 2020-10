Program "Love Island" dostarczał zarówno telewidzom, jak i uczestnikom wiele emocji. Jednym z najważniejszych momentów po pierwszym tygodniu na wyspie miłości było bez wątpienia wejście przystojnego blondyna. Kiedy w czwartkowym odcinku do willi dołączył Igor Łubkowski, serca wszystkich uczestniczek zabiły mocniej. Choć o jego względy najbardziej zabiegały Karolina i Natalia, on wybrał młodziutką Oliwię. Ich relacja nie przetrwała jednak wejścia do programu znanej z "Top model" Magdaleny Karwackiej, którą Igor wybrał podczas parowania i dotarł z nią aż do finału.

Igor z "Love Island". Jaki jest prywatnie?

Igor w programie dał się poznać jako zabawny i bezkonfliktowy wyspiarz, który kocha dobrze się bawić. Świetnie dogadywał się nie tylko z płcią piękną, ale i męskimi przedstawicielami willi. A jaki Igor jest prywatnie? Jeśli wierzyć jego publikacjom na Instagramie - w normalnym życiu jest dokładnie taki, jak w programie! Kocha podróże - ale tylko te z plecakiem, nie te z opaską all inclusive na nadgarstku, dobre jedzenie, imprezy i spotkania z przyjaciółmi. Na przestrzeni lat jedyna zmiana, którą można zauważyć na pierwszy rzut oka, to fryzura! Kilka lat temu Igor był krótko ostrzyżony, potem zapuścił włosy w iście filmowym stylu - z marszu mógłby zagrać w klasyku kina "Hrabia Monte Christo".

Najbardziej rozchwytywany uczestnik od siedmiu lat mieszka w Londynie. To tam ukończył dwa kierunki studiów i zajął się modelingiem. Praca modela pozwoliła mu zwiedzać świat. Na pierwsze kontrakty wyjechał do Azji.

Igor jako swoją największą zaletę wymienia otwartość na innych ludzi i bezpośredniość, a także dążenie do celu bez względu na przeciwności losu. Ostatnia część na pewno się zgadza, o ile celem Igora było dojście do finału. W ostatniej chwili postawił na zmianę partnerki i... wyszło mu to na dobre! Łubkowski z pewnością nie należy do najskromniejszych panów. Bez zastanowienia daje sobie wysokie 7/10 i dokłada jeden punkt w rankingu, kiedy zakłada garnitur. 22-latek nie ma dużego doświadczenia w relacjach damsko-męskich. Do tej pory ma za sobą tylko jeden związek, który przetrwał 1.5 roku. Być może to właśnie z Magdą uda mu się zbudować coś trwałego.

