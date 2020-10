"The Voice of Poland". Między Urszulą Dudziak i Michałem Szpakiem doszło do wymiany zdań. "Nie mam małego!"

Jurorzy programu "The Voice of Poland" są w stanie przytoczyć wiele kreatywnych argumentów, byle tylko zdolny uczestnik wokalnego show trafił do drużyny wybranego trenera. Michał Szpak i Urszula Dudziak w sobotnim odcinku nie próżnowali.

4 Instagram/ @voiceofpoland Otwórz galerię Na Gazeta.pl