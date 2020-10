Martyna Gliwińska w marcu powitała na świecie swoje pierwsze dziecko. Tatą małego Kazika jest Jarosław Bieniuk, były partner celebrytki. Piłkarz stara się, żeby jego synek miał dobry kontakt ze starszym rodzeństwem. Oliwia i Jaś byli podekscytowani faktem, że ich rodzina się powiększyła, a Szymon Bieniuk nawet zapozował z Kaziem na Instagramie. Komplementy pod adresem braci zasypały jego profil.

Martyna Gliwińska uczy Kazika pływać w basenie

Była partnerka Bieniuka chętnie dzieli się w mediach społecznościowych fotografiami swojego synka. Niedawno zabrała swoją latorośl na basen i pochwaliła się zdjęciem z lekcji pływania. Na fotografii udostępnionej na Instastories widzimy, jak mały Kazik przytulony do mamy nurkuje w basenie:

Pierwsza lekcja pływania - czytamy przy zdjęciu.

Martyna Gliwińska z synem Instagram/martyna.gliwinska

Wygląda na to, że Gliwińska na razie wychowuje malucha głównie sama, ale w każdej chwili może liczyć na wsparcie ojca dziecka. Jarosław Bieniuk układa sobie życie na nowo u boku modelki Zuzanny Pactwy, z którą jest w związku już kilka miesięcy. Zakochani jak na razie nie afiszują się swoją relacją, jednak wszystko wskazuje na to, że nowa wybranka piłkarza ma doskonały kontakt z jego dziećmi. Oliwia Bieniuk, która jeszcze niedawno chciała wiązać swoją przyszłość z modelingiem, obserwuje Pactwę na Instagramie, co może jedynie potwierdzać jej dobre relacje z nową wybranką taty.

Najnowsza fotografia Gliwińskiej, na której uwieczniła basenową lekcję, jedynie potwierdza, że celebrytka to mama na medal.