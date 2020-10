Krystyna Janda przyzwyczaiła internautów do publikacji postów dotyczących stricte działalności zawodowej. Kadry z filmów, ujęcia ze sceny czy fotografie z kolegami z branży są częstym widokiem na instagramowym koncie gwiazdy. Aktorka czasami decyduje się również na udostępnienie archiwalnych zdjęć z najbliższymi. Tym razem zaprezentowała w sieci swoją wnuczkę Jadzię. Widok szesnastolatki zachęcił fanów Jandy do wyrażania swojej opinii na temat podobieństwa dziewczyny do innych członków popularnej artystycznej rodziny. W tym aspekcie zdania są mocno podzielone.

REKLAMA

Krystyna Janda pochwaliła się wnuczką

Krystyna Janda, choć unika celebryckich zwyczajów, kilkukrotnie przedstawiała na łamach prasy swoich potomków. Artystce trudno jest uchronić rodzinę przed blaskiem fleszy, ponieważ zarówno były mąż aktorki, Andrzej Seweryn, jak i ich wspólna córka, Maria Seweryn, również wykonują zawody ściśle związane z mediami. Już kilkanaście lat temu publikowano wywiady, w których wypowiadała się mała wówczas wnuczka Jandy, Lena.

Babcia jest bardzo fajna - mówiła w rozmowie z "Galą" sześciolatka.

Aktualnie wspomniana wyżej Lena ma już dwadzieścia trzy lata, a jej młodsza siostra Jadzia - szesnaście. To właśnie druga latorośl Marii Seweryn pojawiła się na najnowszej fotografii na instagramowym profilu babci.

Moja wnuczka Jadzia - czytamy we wpisie pani Krystyny.

Internauci nie powstrzymali się od porównań, a uroda Jadwigi została szeroko skomentowana.

Jaka podobna do mamy!

Piękna kobietka. Geny najlepsze, bo po babci.

Ja w niej widzę twarz Andrzeja Seweryna.

Jak widać, według użytkowników Instagrama szesnastoletnia Jadzia jest podobna do... wszystkich. Wybuchowa mieszanka genów!