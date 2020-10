Anna Nowak-Ibisz zakomunikowała na Instagramie, że przygotowuje się do świętowania swoich urodzin. Prowadząca program "Pani Gadżet" wybrała się do ulubionego sklepu z winami, by zaopatrzyć się w trunki na planowaną imprezę. Była żona Krzysztofa Ibisza przyznała, że celebracja ukończenia kolejnego roku życia będzie skromna, ponieważ razem z najbliższymi musi dostosować się do panujących od dzisiaj restrykcji związanych z pandemią. Żadne ograniczenia jednak nie przeszkadzają Annie w cieszeniu się z jednego z najważniejszych w roku dni. W mediach społecznościowych pochwaliła się nietypowym prezentem.

Urodzinowa niespodzianka Anny Nowak-Ibisz

Była żona Krzysztofa Ibisza ma w zwyczaju dzielić się z internautami ważnymi momentami z życia. W dniu urodzin syna opublikowała na Instagramie życzenia dla 14-letniego Vincenta, natomiast w swoje święto pochwaliła się otrzymaną niespodzianką. Prezent spodobał się nie tylko samej solenizantce.

Urodzinowy prezent od artystki @irina_vilim. Był niespodzianką. Czekał na mnie w zaprzyjaźnionym salonie, gdzie Irina wystawia swoje obrazy pełne kobiecych inspiracji i odsłon kobiecej natury. Dodam tylko, że spodnie i klapki są efektem rozmów. Nie chciałam szpilek ani halek lekko opadających z ramion. Jestem konkretem Pani Irino, mówiłam. Ja nie pytam, nie zapraszam w geście niepewności, ja patrzę prosto w oczy i działam zanim ktoś pomyśli, że tak w ogóle można - biegam w klapkach, noszę spodnie i koszulki, jestem szybka i samodzielna, wie Pani, bardziej męska w działaniu niż niejeden facet. Oto i mam siebie na urodziny - czytamy na profilu gwiazdy.

Anna nawiązała również do swojego wieku, cytując słowa Katarzyny Nosowskiej i wyrażając wdzięczność za to, co w życiu ją spotkało.

Jak mówi Kasia Nosowska w swojej książce ”Ucieczka z Bambuko” - po 50 jest się już zawsze, w każde kolejne urodziny. Ale wiecie co, ja mam dzisiaj 54 lata i jestem pełna wdzięczności za to, co mam. Za zdrowie, za życie, za nieustający nad nim zachwyt! Za radość każdego dnia, za to, że mi się chce i wstaję, czując się dobrze osadzona, pewna swojej wartości.

W komentarzach pod urodzinowym postem Nowak-Ibisz pojawiło się mnóstwo życzeń i słów zachwytu nad dziełem wspomnianej przez nią artystki. A jak Wam podoba się podobizna "Pani Gadżet"?