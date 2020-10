"Love Island" to obecnie jeden z najpopularniejszych na świecie formatów reality-show. W innych krajach, podobnie jak w Polsce, uczestnicy programu stają się chwilowymi celebrytami, a niektórym z nich udaje się zadomowić w show-biznesie na dłużej.

REKLAMA

Zobacz też: "Love Island". Finał na za nami. Wiemy, która para zwyciężyła. Wybrali miłość czy sto tysięcy?

Jedną z takich osób jest Maura Higgins, gwiazda czwartej serii brytyjskiej wersji "Love Island". Pochodząca z Ballymahon uczestniczka i jej chłopak Curtis Pritchard zajęli czwarte miejsce. Niestety, para zakończyła swoją relację w marcu, a 29-latka ogłosiła niedawno na łamach "Daily Mail", że jest gotowa do ponownego randkowania.

Higgins po zakończeniu show szybko wyrosła na instagramową gwiazdę. Jej profil śledzi już blisko trzy miliony internautów, a przedsiębiorcza influencerka może pochwalić się współpracami z takimi markami jak Inglot czy Boohoo. Celebrytka wypuściła także własną linię kosmetyków do makijażu i wzięła udział w brytyjskim odpowiedniku programu "Gwiazdy tańczą na lodzie". Kobieta chwaliła się także, że pracowała jako modelka ze sportowcami i ważnymi dla show-biznesu osobami. Niedawno dołączyła też do ekipy śniadaniowego programu "This Morning", emitowanego przez stację ITV.

Gwiazda "Love Island" przeszła metamorfozę

Okazuje się, że zanim Maura Higgins rozwinęła swoje skrzydła i stała się znana na całe Wyspy Brytyjskie, dużo w siebie zainwestowała. Samozwańcza modelka umiłowała sobie zabiegi medycyny estetycznej, co doskonale widać na zdjęciach udostępnionych na instagramowym profilu "Lekarka w wielkim mieście". Lekarz Anna Adamczyk, która zajmuje się w sieci "odczarowywaniem medycyny estetycznej", tym razem na tapetę wzięła gwiazdę brytyjskiego "Love Island":

Maura Higgins - kolejna twarz z cyklu "Metamorfozy znanych i lubianych". Jakim zabiegom mogła się poddać, aby uzyskać efekt, który widzimy po prawej stronie? - dopytywała swoich obserwujących.

Maura Higgins Instagram/lekarka_w_wielkim_miescie

Zobacz też: "Love Island". Igor i Magda z "Top Model" stworzyli szczęśliwy związek na oczach Oliwki. Część widzów ma jednak wątpliwości

Metamorfoza rzeczywiście jest porażająca. Zobaczcie w naszej galerii najnowsze zdjęcia Higgins. Przypomina choć trochę siebie sprzed lat?