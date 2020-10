Wiele wskazuje na to, że w życiu Justyny Żyły wreszcie zagościły upragnione szczęście i stabilizacja. Od kilku tygodni celebrytka daje do zrozumienia, że jest szczęśliwie zakochana. Jej wybranek to tajemniczy mężczyzna z imieniem zaczynającym się na literę A. Co prawda Żyła nie pokazała jeszcze twarzy nowego partnera, ale chętnie chwali się w sieci kulisami ich randek.

Zakochana Justyna Żyła na Instagramie

Medialne rozstanie i przepychanki na Instagramie z byłym mężem najwyraźniej dały Justynie Żyle pewną nauczkę. Od jakiegoś czasu uczestniczka "Tańca z Gwiazdami" jest (jak na siebie) dość powściągliwa w pokazywaniu życia prywatnego w mediach społecznościowych. Od czasu do czasu wrzuca jednak pojedyncze kadry z randek z nowym partnerem. Tym razem zaszalała i pokazała ich jeszcze więcej.

Na "A." czekało oryginalne danie przygotowane najpewniej przez Justynę. W końcu sama jest zadeklarowaną blogerką kulinarną. Na dalszych zdjęciach Żyła pochwaliła się romantycznym podarunkiem od tajemniczego mężczyzny. Celebrytka otrzymała pokaźnych rozmiarów bukiet róż.

Na koniec dodała krótki filmik, na którym widać jej zgrabne nogi, które ułożyła na partnerze. Wszystkie screeny znajdziecie w naszej galerii.

Życzymy szczęścia!