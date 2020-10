Mimo że Lizzo zadebiutowała w branży muzycznej już parę ładnych lat temu, to przełomem w jej karierze okazał się być dopiero występ na gali BET Awards w 2019 roku. Amerykanka wykonała wówczas swój przebój "Truth Hurts", a Internet obiegły filmiki na których gra na flecie i twerkuje jednocześnie. Od tamtej pory 32-latka cieszy się coraz większą popularnością na całym świecie.

REKLAMA

Lizzo kontra plaster na piersi

Lizzo już niejednokrotnie dawała do zrozumienia, że ma do siebie ogromny dystans i zna swoją wartość. Charyzmatyczna wokalistka posiada niebanalne poczucie humoru i lubi od czasu do czasu rozśmieszyć swoich instagramowych obserwatorów, a tych ma już ponad 9 milionów.

Ostatnio gwiazda wrzuciła do mediów społecznościowych niecodzienny filmik. Widzimy na nim, jak usiłuje zerwać plaster w kształcie kwiatka z sutka, robiąc przy tym serię komicznych min. Nic dziwnego, że nagranie z miejsca stało się hitem Instagrama.

Jest tu już od dwóch dni - marudzi Lizzo na nagraniu.

W komentarzach od razu zaczęli udzielać się wyraźnie rozbawieni internauci. Posypały się też rady.

Powinnaś użyć wazeliny.

Najlepiej olej kokosowy i kompres z gorącej wody - czytamy.

Finalnie Lizzo udało się wyjść z opresji. Nie zdradziła jednak, co taka ozdoba robiła na jej piersi.