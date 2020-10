Na Instagramie Elżbiety Romanowskiej pojawiły się niepokojące nagrania. Aktorka z widoczną na filmiku ręką w gipsie poinformowała internautów o swoim stanie zdrowia. Najbliższe dni będzie musiała spędzić w domu.

Elżbieta Romanowska o stanie zdrowia

Prowadząca "Anything Goes. Ale jazda!" nie zdradziła okoliczności, w których doznała uszczerbku na zdrowiu. Wiemy jedynie, że złamana ręka Eli Romanowskiej została usztywniona, a aktorka musi mierzyć się ze sporym bólem. Przyzwyczajona do samodzielności gwiazda czuje się przytłoczona obecną sytuacją - jest bowiem zależna od opiekujących się nią ludzi.

Dziś zdecydowanie miałam gorszy dzień. Boląca ręka, która dziś szczególnie dawała się we znaki. Ja raczej jestem kobietą samodzielną. Kobietą, która nie usiedzi za długo w jednym miejscu. Lubię pracować, gotować, podróżować, a teraz sama włosów nawet sobie nie mogę umyć. O uczesaniu nawet nie wspomnę. Ubranie się czy przygotowanie posiłku mogłabym przyrównać do zdobycia wysokiej góry. Czuję się ograniczona i zależna od innych. Trochę mnie dziś to wszystko przerosło, trochę sobie popłakałam, poużalałam się nad sobą - czytamy w instagramowym poście Elżbiety.

Aktorka na szczęście nie straciła do końca pogody ducha i wiary w lepsze jutro. Pomimo przeciwności losu docenia swoją codzienność.

Nagle zdałam sobie sprawę, że to sytuacja przejściowa. Za parę tygodni, jak wszystko pójdzie dobrze, znów odzyskam pełną sprawność! A co mają powiedzieć ludzie, którzy żyją z urazami rąk czy nóg, walczą o samodzielność każdego dnia. Nie poddają się, walczą! Nie użalają się nad sobą, tylko działają. Więc koniec marudzenia, czas kopnąć się w tyłek i działać, wykorzystać ten czas przymusowego siedzenia w chałupie na du*ie produktywnie! - zakończyła obszerny wpis, przesyłając fanom pozytywną energię.

Internauci wspierają aktorkę, życząc jej szybkiego powrotu do zdrowia. My również się dołączamy.