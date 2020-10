Harry i Meghan Markle wybrali się na podwójną randkę, aby uczcić ciążę bliskich przyjaciół Davida Fostera i Katharine McPhee. Byli książęta rozmawiali i bawili się w towarzystwie swoich sławnych znajomych we wtorek wieczorem podczas kolacji w Montecito w Kalifornii. Na miejscu "przyłapali" ich paparazzi. Takie zdjęcia to rzadki widok. Do tej pory wnukowi królowej Elżbiety II i jego małżonce udawało się skutecznie unikać wszędobylskich fotoreporterów.

Meghan Markle i Harry na podwójnej randce z przyjaciółmi

To pierwszy raz, kiedy w Montecito widziano byłych członków rodziny królewskiej po ich ostatniej przeprowadzce. Czwórka jadła obiad w ekskluzywnej restauracji Lucky's Steakhouse. Główne dania w karcie to przede wszystkim steki oraz owoce morze. Ich ceny zaczynają się od 60 dolarów w górę, czyli ok. 230 złotych.

McPhee i Foster byli na miejscu o 19:20. 10 minut później Harry i Meghan zajechali SUV-em w towarzystwie szofera i ochroniarzy. Parę fotografowali paparazzi portalu Daily Mail.

Kim są szczęśliwi rodzice?

David Foster jest kanadyjskim muzykiem. Współpracował z takimi gwiazdami jak Barbra Streisand czy Celine Dion. Jeszcze większą popularność przyniosło mu jednak bujne życie towarzyskie. 70-latek jest w piątym związku małżeńskim, ma pięć biologicznych córek i siedmioro wnucząt. W przyszłym roku na świat przyjdzie jego pierwsze dziecko z Katharine McPhee. Zakochanych dzieli 36 lat różnicy.