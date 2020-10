Dawid Woliński niefortunnie przerobił zdjęcie ze ślubu Przetakiewicz. Wygięta kolumna to początek

Nic tak nie interesuje internautów, jak wpadki gwiazd. Ostatnimi czasy nasi rodzimi celebryci najczęściej strzelają gafy przy publikowaniu zdjęć na Instagramie, a to za sprawą ich niekoniecznie najlepszych umiejętności przy przerabianiu zdjęć. Już pisaliśmy o Dodzie, która kombinując przy zdjęciu, zagięła horyzont, czy Małgorzacie Rozenek, której szafki w mieszkaniu nagle zaczęły falować. Teraz przyszedł czas na Dawida Wolińskiego. Photoshopowa wpadka na fotce zamieszczonej przez projektanta jest widoczna gołym okiem.

REKLAMA

ZOBACZ TEŻ: Ponoć Małgorzata Rozenek notorycznie przerabia zdjęcia. Jej ostatnie selfie nie pozostawia złudzeń. "Szanuję za mega dystans"

Dawid Woliński przerabia zdjęcia na Instagramie

Niespełna tydzień temu w Grecji odbyło się huczne wesele Joanny Przetakiewicz i Rinke Rooyensa. Na uroczystości pojawiła się najbliższa rodzina i przyjaciele, a także nieco gwiazd m.in. Kayah czy właśnie Dawid Woliński. Juror "Top Model" relacjonował ślub znanej koleżanki, więc nic dziwnego, że pochwalił się również fotką z panną i panem młodymi.

Wspaniała celebracja miłości i wzajemnego wsparcia. Wszystko jak z baśni - pisał podekscytowany na Instagramie.

Na zdjęciu widzimy Wolińskiego w towarzystwie Joanny i Rinke. Wszyscy pozują na tle basenu, za którym stoją kolumny i to właśnie one kradną całą uwagę, są bowiem bardzo wygięte. Nie tylko jednak one. Zmianę widać również w ramieniu Joanny Przetakiewicz.

Dawid Woliński, Joanna Przetakiewicz, Rinke Rooyens instagram.com/dawid_wolinski_private/

Gołym okiem widać, że Dawid sporo majstrował przy fotce. Myślicie, że państwo młodzi o tym wiedzieli?

ZOBACZ TEŻ: Anna Wendzikowska skrytykowana za przerabianie zdjęć. "Te filtry cię postarzają". Odpowiedziała w punkt i z dystansem