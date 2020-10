Książę William razem z księżna Kate oraz dziećmi wystąpił w dokumentalnym programie wyemitowanym na stacji ITV pt. "Prince William: A Planet For Us All". W dokumencie rodzina królewska poruszała najważniejsze tematy dotyczące zmiany klimatu. My natomiast patrzymy na George'a, Charlotte i Louisa, którzy w filmie zostali uwiecznieni jako ogrodnicy. Wyglądają uroczo!

Księżna Kate i książę William z dziećmi

Książę William w dokumencie opowiedział o swoich dzieciach. Okazuje się, że siedmioletni książę George tak kocha przyrodę, że kiedy nie przebywa na zewnątrz, czuje się jak "zwierzę w klatce" (słowa jego taty). Podobnie jest z małym Louisem i Charlotte.

Następnie najstarsze z królewskich dzieci miały okazję poznać pracę ogrodników. Książę George zajmował się pieleniem, korzystając ze specjalnego ogrodniczego narzędzia. Jak zawsze ubrany był w typową dla siebie koszulkę polo.

Książę George screen 'Prince William: A Planet For Us All.'

Na kolejnym ujęciu księżniczka Charlotte trzyma roślinę do góry nogami, próbując wyjąć ją z doniczki, by następnie zasadzić, Najmłodsze z książęcych dzieci - Louis, wybrał nieco luźniejsze zajęcie - zabawę na plaży. Jak zawsze jego słodkie zdjęcie zachwyciło widzów.

Księżniczka Charlotte screen 'Prince William: A Planet For Us All'

Książę Louis Prince William: A Planet For Us All. screen

Książę William powiedział także, że zawsze kochał naturę, ale jeszcze bardziej zmienił swoje podejście, gdy na świecie pojawiły się jego dzieci. Teraz wie, że musi dbać o planetę dla nich, by zapewnić im dobrą przyszłość.

Teraz mam w swoim życiu George'a, Charlotte i Louisa, więc moje poglądy się zmieniły. Chce przekazać następnemu pokoleniu planetę w znacznie lepszym stanie - powiedział William.

Książę William i księżna Kate - rodzina

Książę William i księżna Kate od siedmiu lat spełniają się w roli rodziców. 22 lipca 2013 roku na świat przyszedł ich pierwszy syn, a zarazem trzeci w kolejce do brytyjskiego tronu, książę George. Książęca para Cambridge od zawsze pragnęła mieć jednak wielką rodzinę i dwa lata później Kate urodziła córkę. Najmłodsza pociecha pary to dwuletni Louis, którego zdjęcia najczęściej rozczulają internautów.