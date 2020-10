O tym, że w związku Blanki Lipińskiej i Barona nie dzieje się najlepiej, spekulowano już od jakiegoś czasu, jednak dopiero we wtorek sama zainteresowana potwierdziła doniesienia. W rozmowie z jednym z portali wydała krótkie oświadczenie, w którym poinformowała, że jej związek z gitarzystą Afromental kilka dni temu się skończył. Nasz informator doniósł, że Blanka bardzo zaangażowała się w związek w przeciwieństwie do Alka, który miał do niego nieco luźniejszy stosunek. Autorka "365 dni" już kilkukrotnie odnosiła się w mediach społecznościowych do rozstania, jednak Baron wciąż był bardzo powściągliwy. Tym razem zamieścił na InstaStory cytat, który z pewnością ma wiele wspólnego z jego rozstaniem z Blanką.

Baron komentuje rozstanie z Blanką Lipińską

Blanka Lipińska odreagowuje rozstanie na wakacjach w Egipcie, które zresztą relacjonuje w mediach społecznościowych. Baron w przeciwieństwie do swojej byłej ukochanej jest o wiele mniej aktywny w sieci. Mimo to w pewien sposób odniósł się do rozstania z pisarką. Na InstaStory zamieścił zdjęcie muru, który był ozdobiony pewnym cytatem. Nietrudno się domyślić, że słowa nawiązują do jego najnowszych, miłosnych turbulencji.

Bądź życzliwy. Każdy z nas liże rany, o których nie mówi - czytamy na zdjęciu.

Baron instagram.com@alekbaron

Myślicie, że Baron odniesie się konkretniej do sprawy, czy będzie bawił się z nami w kotka i myszkę?

