Karolina Pajączkowska pokazała syna! Dziennikarka TVP Info zrobiła z niego modela. Słodziak!

Karolina Pajączkowska swoje pierwsze kroki w mediach stawiała już kilka lat temu, jednak dopiero afera z sierpnia bieżącego roku, w której główną rolę zagrał rzekomo zbyt głęboki dekolt dziennikarki, przyniosła jej szerszy rozgłos. Prezenterka TVP Info pojawiła się bowiem na wizji w sukience, która zdaniem niektórych widzów, była niestosowna do pełnienia obowiązków służbowych i prowadzenia pasma informacyjnego. Pajączkowska walczyła wówczas z negatywnymi komentarzami i dużym zainteresowaniem hejterów, wypominając im seksizm. Na jakiś czas zablokowała swoje konto na Instagramie, by nie stwarzać internautom okazji do wyrażania niepochlebnych opinii. Aktualnie profil Karoliny w mediach społecznościowych znów jest publiczny, a była uczestniczka "Top Model" publikuje za pomocą aplikacji coraz więcej treści i zdjęć. Właśnie pochwaliła się pięcioletnim synem.

Syn Karoliny Pajączkowskiej pójdzie w ślady mamy?

Karolina Pajączkowska znana jest głównie z prowadzenia programów informacyjnych w Telewizji Polskiej. Mało kto pamięta, że 29-latka w przeszłości próbowała swoich sił również w modelingu. Pojawiła się nawet w jednej z początkowych edycji "Top Model". Teraz chętnie staje po drugiej stronie obiektywu, fotografując swojego pięcioletniego syna. Mama chłopca urządziła mu prawdziwą sesję zdjęciową, efektami której pochwaliła się na Instagramie.

Mama zaszalała na zakupach, a mały model grzecznie zapozował - czytamy na profilu dziennikarki.

Myślicie, że pięciolatek ma szansę na karierę w modelingu?