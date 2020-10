Alicja Bachleda-Curuś należy do grona tych gwiazd, które pilnie starają się strzec prywatności. Polska aktorka, która kilkanaście lat temu związała się z hollywoodzkim przystojniakiem, przeprowadziła się do Los Angeles. W 2009 para przywitała na świecie syna, Henry'ego Tadeusza. Alicja i Colin rozstali się jednak już dawno i oboje starają się ułożyć sobie życie na nowo. Alicji wychodzi to naprawdę dobrze. Jak podaje bowiem jeden z tygodników, zamieszkała z narzeczonym.

REKLAMA

POLECAMY: Alicja Bachleda-Curuś pierwszy raz opowiedziała tyle o synku! "Potrafi w samotności spędzać dzień, zaczytany". Jak radzi sobie z polskim?

Zobacz wideo Ida Nowakowska: "Myślałam, że całe życie spędzę w Los Angeles"

Alicja Bachleda-Curuś opuściła Los Angeles i zamieszkała z ukochanym

"Na żywo" donosi, że Alicja Bachleda-Curuś zrezygnowała z wynajmowania luksusowego apartamentu w Los Angeles i przeprowadziła się do mieszkania ukochanego. Henry nie miał nic przeciwko i z chęcią przystał na propozycję mamy - ponoć bardzo dobrze dogaduje się z jej chłopakiem. Ponadto przeprowadzka nie powinna przeszkodzić mu w nauce, w końcu lekcje w Ameryce też odbywają się zdalnie.

Przypomnijmy, aktorka potwierdziła, że zgodziła się wyjść za tajemniczego ukochanego w lutym tego roku. Wcześniej widziana była na imprezie w warszawskim hotelu w pięknym pierścionkiem na palcu. Podczas imprezy wyznała:

Jestem w bardzo dobrym miejscu. Przede wszystkim znalazłam spokój wewnętrzny i szczęście, którego zawsze sobie życzyłam. Myślę, że do tego trzeba dojrzeć. Natomiast, nie mówię za dużo o życiu prywatnym, więc tak to zostawimy. Ale gratulacje przyjmę – przyznała w rozmowie z portalem Jastrząb Post.

Myślicie, że kiedyś zdecyduje się pokazać partnera? Tak czy inaczej życzymy im dużo miłości i zdrowia!

ZOBACZ TEŻ: Alicja Bachleda-Curuś wzięła udział w instagramowym wyzwaniu i wsparła kobiety. Zachwyciła czarno-białym zdjęciem. "Magiczne oczy!"