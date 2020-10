Jessica Mercedes obściskuje się z Kubą Karasiem w warszawskiej knajpce. Ta para ma w nosie paparazzi

O tym, że serce popularnej blogerki jest już zajęte dowiedzieliśmy się latem ubiegłego roku. To właśnie kilkanaście miesięcy temu fotoreporterzy przyłapali zakochaną parę na wzajemnych czułościach w centrum stolicy. Jessica Mercedes już wtedy od jakiegoś czasu ukrywała nowy związek i do tej pory nie chwali się miłością w mediach społecznościowych. Kim jest wybranek fashionistki? To członek zespołu The Dumplings - Jakub Karaś. Jak widać na zdjęciach paparazzi, relacja muzyka i blogerki jest coraz bardziej zażyła. Oboje wybrali się na romantyczną kolację w jednej z warszawskich restauracji. Jessica i Kuba dopasowali się nawet stylem ubioru!

Jessica Mercedes na randce

Jessica Mercedes ma za sobą trudny czas. Po wybuchu "afery metkowej", 27-latka musiała zmierzyć się z falą hejtu i oskarżeniami oraz przeczekać medialną burzę. Fashionistka może liczyć na wsparcie swojego ukochanego. Kuba Karaś jest z nią związany od ponad roku. Muzyk zabrał dziewczynę na romantyczną kolację do jednej ze stołecznych knajpek, a Jessica odwdzięczyła mu się czułymi uściskami i pocałunkami.

Paparazzi sfotografowali wychodzącą z lokalu parę. Widać, że Mercedes i Karaś dopasowali się również stylem ubioru. Czyżby popularna blogerka miała wpływ na wizerunek swojego partnera?

Jessica Mercedes z partnerem Plotek Exclusive

Październikowa aura zmusiła zakochanych do założenia okrycia wierzchniego. Fashionistka postawiła na długi brązowy skórzany płaszcz z futrzanym kołnierzem, natomiast jej chłopak wybrał klasyczną czarną "motocyklówkę". Jessica zrezygnowała z eleganckiej stylizacji na rzecz wygodnej bluzy i naturalnego look'u.

